PM KISAN की 22वीं किस्त चाहिए तो तुरंत करवाए ये काम, अब सिर्फ E-KYC से नहीं चलेगा काम

PM KISAN पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने इसमें कई बदलाव किए हैं। किसानों को इसे समय रहते अपडेट कर लेना है। जो ऐसा नहीं करते हैं उनकी अगली किस्त के 2000 रूपये उनके खाते में आने से पहले ही रूक भी सकता हैं। यही वजह है कि इस बार किसानों के लिए अलर्ट रहना बेहद जरूरी हो गया है।
पीएम किसान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की मदद दी जाती है। सरकार यह रकम तीन किस्तों में अर्थात प्रत्येक चार माह पर किसानों के खाते में 2000 रूपये डालने का काम करती है। अभी तक किसानों को 21 किस्तों का फायदा मिल चुका है। फरवरी में किसानों को 22 वीं किस्त मिलनी है। अब सबकी नजर इसपर टिकी है। पीएम किसान की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी होने की संभावना है। हालांकि सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में PM Kisan की वेबसाइट पर लगातार अपडेट चेक करते रहें ताकि कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए।
पीएम किसान निधि योजना के तहत सरकार ने इस बार बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव यूनिक Farmer ID को लेकर किया गया है। सरकार ने यह बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि अब सिर्फ e KYC से काम नहीं चलेगा। जो किसान पीएम किसान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं उनके पास अगर उनका यूनिक Farmer ID नहीं है तो उनकी अगली किस्त रोक दी जा सकती है।Farmer ID को किसानों की डिजिटल पहचान माना जा रहा है, जिसमें जमीन की जानकारी, फसल का डेटा, खेती से जुड़ी जानकारी और आमदनी से जुड़ा रिकॉर्ड जुड़ा रहेगा।
सरकार का यह करने के पीछे मकसद साफ है कि योजना का लाभ सिर्फ सही किसानों तक पहुंचे । फर्जी नामों पर रोक लगाई जा सके। फार्मर आईडी को पीएम किसान योजना से जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर बिहार में प्रखंड स्तर तक जोर शोर से इसको लेकर काम चल रहा है। 09स जनवरी तक किसानों Farmer ID बनाने का बिहार में अन्तिम डेट था। लेकिन सर्वर डाउन रहने की वजह से अब इसका डेट एक दिन और आगे बढ़ा दिया गया है।
