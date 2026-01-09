PM KISAN की 22वीं किस्त चाहिए तो तुरंत करवाए ये काम, अब सिर्फ E-KYC से नहीं चलेगा काम

पीएम किसान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की मदद दी जाती है। सरकार यह रकम तीन किस्तों में अर्थात प्रत्येक चार माह पर किसानों के खाते में 2000 रूपये डालने का काम करती है। अभी तक किसानों को 21 किस्तों का फायदा मिल चुका है। फरवरी में किसानों को 22 वीं किस्त मिलनी है। अब सबकी नजर इसपर टिकी है। पीएम किसान की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी होने की संभावना है। हालांकि सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में PM Kisan की वेबसाइट पर लगातार अपडेट चेक करते रहें ताकि कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए।