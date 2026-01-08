बिहार के हर सरकारी दफ्तर में अब अफसरों का 2 दिन रहना होगा अनिवार्य, शिकायतों के लिए बनेगा स्पेशल रजिस्टर

CM नीतीश कुमार (ANI)
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों को ज़्यादा जवाबदेह बनाने के लिए बिहार के सभी सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर सोमवार और शुक्रवार को अपने ऑफिस में मौजूद रहें। ताकि शिकायतें लेकर आने वाले लोगों से मिल सकें और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। सीएम ने X पर किए अपने पोस्ट में लिखा है कि “अक्सर देखा जाता है कि जब आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी दफ्तरों में आते हैं, तो अधिकारी गैर-मौजूद रहते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को कोई दिक्कत न हो, बिहार के सभी अधिकारी प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को अपने ऑफिस में मौजूद रहें।”
नीतीश कुमार ने कहा कि पुलिस सहित सभी विभागों के अधिकारियों को इन दो दिनों में पंचायत स्तर से लेकर डिविजनल स्तर तक उपलब्ध रहना होगा ताकि जनता को आसानी से पहुँच मिल सके। यह व्यवस्था 19 जनवरी से लागू होगी। “यह सिस्टम आम लोगों की मदद करेगा, और उनकी शिकायतें जल्दी हल होंगी। अधिकारियों को इन दो दिनों में ग्राम पंचायत, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, सबडिवीजन, जिला, डिवीजन और राज्य स्तर पर अपने ऑफिस में लोगों से मिलना होगा। ”
नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि यह पहल राज्य सरकार के ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रम का हिस्सा थी, जिसे 20 नवंबर, 2025 को पार्टी के सत्ता में आने के बाद शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम, जिसका मकसद बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (जीवन में आसानी) पर केंद्रित है और इसे 2025 से 2030 तक पाँच सालों में लागू किया जाएगा।
सीएम ने कहा “सभी सरकारी दफ्तरों में आने वालों के लिए, खासकर इन दो दिनों में, व्यवस्था की जाएगी। सभी ऑफिसों द्वारा आने वालों से मिली शिकायतों का एक रजिस्टर रखा जाएगा और शिकायतों की लगातार निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी”,
सरकारी अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि सीएम मकर संक्रांति के बाद बिहार के एक और दौरे पर निकल सकते हैं। प्रगति यात्रा के बाद यह उनका 16वां दौरा होगा। उनकी नई यात्रा की तारीख आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि वे खरमास के बाद यात्रा पर निकल सकते हैं। आधिकारिक योजनाएँ चल रही हैं।
सूत्रों ने बताया कि अपने दौरे के दौरान, सीएम जिलों में विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और लोगों से मिलेंगे। वह सरकारी सिस्टम और जन कल्याण योजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर जनता से फीडबैक भी लेंगे। वह मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना की स्थिति के बारे में भी पूछताछ करेंगे। कुल मिलाकर, वह सरकार द्वारा लोगों से किए गए सभी वादों की ज़मीनी हकीकत की जांच करेंगे।
