बिहार के हर सरकारी दफ्तर में अब अफसरों का 2 दिन रहना होगा अनिवार्य, शिकायतों के लिए बनेगा स्पेशल रजिस्टर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों को ज़्यादा जवाबदेह बनाने के लिए बिहार के सभी सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर सोमवार और शुक्रवार को अपने ऑफिस में मौजूद रहें। ताकि शिकायतें लेकर आने वाले लोगों से मिल सकें और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। सीएम ने X पर किए अपने पोस्ट में लिखा है कि “अक्सर देखा जाता है कि जब आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी दफ्तरों में आते हैं, तो अधिकारी गैर-मौजूद रहते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को कोई दिक्कत न हो, बिहार के सभी अधिकारी प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को अपने ऑफिस में मौजूद रहें।”