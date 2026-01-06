6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

पटना में थूका तो कहलाएंगे ‘नगर शत्रु’, 500 रुपये जुर्माना और शहर के बड़े स्क्रीन्स पर दिखेगी आपकी तस्वीर

पटना में अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले 'नगर शत्रु' कहलाएंगे, जबकि ऐसा करने वालों की सूचना देने वाले को नगर मित्र कहा जायेगा। नगर शत्रुओं से पटना नगर निगम की टीम जुर्माना तो वसूल करेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 06, 2026

पटना में थूका तो कहलाएंगे 'नगर शत्रु'। फोटो -सांकेतिक

पटना में अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले ‘नगर शत्रु’ कहे जायेंगे। नगर निगम की टीम नगर शत्रुओं से 500 रूपया का जुर्माना वसूलेगी। ‘नगर शत्रु’ की पहचान के लिए शहर के 400 से ज्यादा जगहों पर 3000 से ज्यादा कैमरे लगाए जायेंगे। नगर निगम इन्हीं कैमरा से नगर शत्रुओं की पहचान की जाएगी। नगर निगम की टीम सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों से 500 रुपए का जुर्माना तो वसूल करेगी इसके साथ ही उनकी तस्वीर और वीडियो को शहर में जो डिस्प्ले स्क्रीन हैं, उन पर प्रदर्शित की जाएगी। इसका उदेश्य ऐसे लोगों का नेमिंग-शेमिंग कराना है।

टोल फ्री नंबर जारी

शहर के आम नागरिकों से भी नगर निगम ने इसमें सहयोग करने की अपील की है। यानी शहर को गंदा करते देखने अर्थात
आप अगर किसी व्यक्ति को शहर को गंदा करते हुए या सार्वजनिक स्थल पर थूकते हुए देखते हैं तो आप नगर निगम की टोल फ्री नंबर 155304 पर इसकी सूचना दे सकते हैं। ऐसा करने वाले लोगों को नगर मित्र कहा जायेगा। वहीं मल्टी मॉडल हब से जंक्शन को जोड़ने वाली भूमिगत सब-वे में थूकने पर 250 लोगों से जुर्माना वसूला जायेगा।

क्यों लिया गया ये फैसला?

पटना नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि काफी प्रयास के बाद भी लोगों का सड़क पर कूड़ा फैलाने और थूकने की
आदत में बहुत परिवर्तन नहीं हो रहा है। इससे कई शहरों को रेड स्पॉट में बदला है, जिसे बदलने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों को उम्मीद है कि कई इलाकों की तस्वीर में बदलाव आएगा और राजधानी पटना की भी छवि साफ-सुथरी होगी।

ये भी पढ़ें

पटना में ठंड का तांडव; 15 दिनों में श्मशान पहुंचे 866 शव, अस्पतालों में भी बढ़ी भीड़
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

06 Jan 2026 11:39 pm

Published on:

06 Jan 2026 11:37 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पटना में थूका तो कहलाएंगे ‘नगर शत्रु’, 500 रुपये जुर्माना और शहर के बड़े स्क्रीन्स पर दिखेगी आपकी तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.