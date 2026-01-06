पटना में थूका तो कहलाएंगे ‘नगर शत्रु’, 500 रुपये जुर्माना और शहर के बड़े स्क्रीन्स पर दिखेगी आपकी तस्वीर

पटना में अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले ‘नगर शत्रु’ कहे जायेंगे। नगर निगम की टीम नगर शत्रुओं से 500 रूपया का जुर्माना वसूलेगी। ‘नगर शत्रु’ की पहचान के लिए शहर के 400 से ज्यादा जगहों पर 3000 से ज्यादा कैमरे लगाए जायेंगे। नगर निगम इन्हीं कैमरा से नगर शत्रुओं की पहचान की जाएगी। नगर निगम की टीम सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों से 500 रुपए का जुर्माना तो वसूल करेगी इसके साथ ही उनकी तस्वीर और वीडियो को शहर में जो डिस्प्ले स्क्रीन हैं, उन पर प्रदर्शित की जाएगी। इसका उदेश्य ऐसे लोगों का नेमिंग-शेमिंग कराना है।