पटना

पटना में ठंड का तांडव; 15 दिनों में श्मशान पहुंचे 866 शव, अस्पतालों में बेड्स कम पड़े

पटना के PMCH सहित राज्य के बड़े अस्पतालों में ICU और इमरजेंसी वार्ड भरे पड़े हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ठंड की वजह से बीपी, हृदय रोग और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़े हैं।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 06, 2026

सांकेतिक फोटो

पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से बिहार में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। ठंड की वजह से मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। पटना के श्मशान घाटों पर पिछले 20 दिसंबर से 05 जनवरी के बीच 866 लोगों के शव जलाए गए हैं। जो कि अन्य दिनों से औसतन 10 प्रतिशत ज्यादा है। पटना के दीघा घाट पर सबसे ज्यादा 450 लोगों के शव को जलाया गया है। इसी प्रकार से गुलबी घाट पर 302 और बांस घाट पर 114 लोगों को 15 दिनों में जलाया गया है। पटना सिटी के खाजेकलां के श्मशान घाट पर 25 दिसबंर से 05 जनवरी के बीच 96 लोगों को जलाया गया है।

मरने वालों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग

पटना के विभिन्न घाटों पर मरने के बाद जलाने के लिए आने वालों में सबसे अधिक बुजुर्ग हैं। इनकी मौतें ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से हुई है। दीघा घाट, गुलबी घाट और खाजेकलां घाट पर सुबह से लेकर रात तक लोग अपने परिजनों को जलाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन, ठंड अधिक रहने की वजह से दाह संस्कार करने के बाद स्नान करने की जगह परिजन शरीर पर पानी ही छिड़क के चले जा रहे हैं।

अस्पतालों में बढ़ी भीड़

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 40 वर्षो में इस वर्ष सबसे ज्यादा दिनों ठंड पड़ने से अब पटना के अस्पतालों में भी दबाव बढ़ गया है। ठंड की वजह से अस्पतालों में सबसे अधिक हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के मामलों आ रहे हैं। हाल के 15 दिनों में इससे जुड़े 30–35% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तीन दिनों में दो दर्जन से ज्यादा मौतें सिर्फ ठंड से जुड़ी जटिलताओं के कारण हुईं। पटना के PMCH सहित राज्य के बड़े अस्पतालों में ICU और इमरजेंसी वार्ड भरे पड़े हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बीपी, हृदय रोग और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़े हैं। फिजिशियन डॉ. अतुलिका प्रकाश के अनुसार 'बुजुर्गों और बच्चों पर ठंड का असर सबसे ज्यादा है। ठंड को देखते हुए कुछ दिनों के लिए लोगों को मॉर्निंग वॉक कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए, कमरे में लकड़ी या कोयला जलाने से बचें, और गर्म कपड़े, गुनगुना पानी व गर्म भोजन को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।'

 22 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट

मौसम विभाग ने मंगलवार को औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ सहित उत्तर बिहार के सभी जिलों में कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि गया, नवादा, अरवल, भोजपुर और बक्सर में घना कोहरा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

 11 जिलों में छाएगा कोहरा

 पटना, बेगूसराय, भागलपुर, लखीसराय, खगड़िया, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई, सहित कुल 11
जिलों को लेकर मौसम विभाग नेकोई चेतावनी जारी नहीं किया है। इन जिलों में हल्के स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही इन शहरों में दिन में आंशिक धूप निकलने की भी संभावना है। इससे लोगों को यहां पर थोड़ी राहत महसूस होगी।

image

पटना में ठंड का तांडव; 15 दिनों में श्मशान पहुंचे 866 शव, अस्पतालों में बेड्स कम पड़े

