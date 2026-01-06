पटना में ठंड का तांडव; 15 दिनों में श्मशान पहुंचे 866 शव, अस्पतालों में बेड्स कम पड़े

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 40 वर्षो में इस वर्ष सबसे ज्यादा दिनों ठंड पड़ने से अब पटना के अस्पतालों में भी दबाव बढ़ गया है। ठंड की वजह से अस्पतालों में सबसे अधिक हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के मामलों आ रहे हैं। हाल के 15 दिनों में इससे जुड़े 30–35% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तीन दिनों में दो दर्जन से ज्यादा मौतें सिर्फ ठंड से जुड़ी जटिलताओं के कारण हुईं। पटना के PMCH सहित राज्य के बड़े अस्पतालों में ICU और इमरजेंसी वार्ड भरे पड़े हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बीपी, हृदय रोग और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़े हैं। फिजिशियन डॉ. अतुलिका प्रकाश के अनुसार 'बुजुर्गों और बच्चों पर ठंड का असर सबसे ज्यादा है। ठंड को देखते हुए कुछ दिनों के लिए लोगों को मॉर्निंग वॉक कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए, कमरे में लकड़ी या कोयला जलाने से बचें, और गर्म कपड़े, गुनगुना पानी व गर्म भोजन को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।'