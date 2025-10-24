पीएम मोदी बिहार में विकास पर नहीं, सरकारी खर्च पर लालू जी पर बोलने आते हैं? पढ़िए मीसा भारती ने ऐसा क्यों कहा?

मीसा भारती। फाइल पोटो -फेसबुक
पीएम मोदी बिहार में विकास की बात करने नहीं आते, वे सरकारी खर्चे पर सिर्फ मेरे परिवार को निशाना बनाने को गाली देने आते हैं। आरजेडी सांसद और लालू यादव के बेटी मीसा भारती पर तंज कसते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ध्यान बिहार की प्रगति पर नहीं है। उनके पास विकास को लेकर कोई विजन नहीं हैं। वे सिर्फ सरकारी खर्च पर मेरे परिवार के लोगों को निशाना बनाने के लिए आते हैं। मीसा भारती दानापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। पीएम मोदी ने भी आज ही से समस्तीपुर में एनडीए का प्रचार अभियान शुरू किया है।
मीसा भारती ने आगे कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी खर्चे पर बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आते हैं। वे सिर्फ हमारे परिवार और मेरे पिता पर आरोप लगाते हैं। उनको आपने कभी बिहार के बारे में बात करते सुना है? पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है।"
बिहार में 'डबल-इंजन सरकार' के प्रदर्शन पर उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पिछले दो दशकों में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हुआ है। चुनावी सभा में आए लोगों से मीसा भारती ने कहा कि क्या आपने पीएम मोदी को युवाओं को रोजगार उनके लाभ पहुंचाने के बारे में बोलते सुना है। पीएम मोदी कभी भी बिहार से बेरोजगारी और पलायन कैसे खत्म होगा?" इस पर नहीं बोलते। वे बिहार से गुजरात के लिए विशेष ट्रेनों की बात करते हैं। ताकि बिहार के लोग गुजरात का विकास में अपना कंधा लगायें। बिहार के विकास में नहीं।
मीसा भारती ने कहा कि पीएम मोदी को बिहार में आकर विकास की बात करनी चाहिए। विकास का रोड मैप क्या होगा ये बताना चाहिए। लेकिन वे इसपर बात नहीं करे। वे बात करते हैं सिर्फ मेरे पिता जी पर। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी जी बिहार में पलायन कैसे थमेगा इसपर बात करिए। कल कारखाने कैसे लगेंगे उसपर बात करिए? इधर उधर की बात मत करिए।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग