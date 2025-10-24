पीएम मोदी बिहार में विकास पर नहीं, सरकारी खर्च पर लालू जी पर बोलने आते हैं? पढ़िए मीसा भारती ने ऐसा क्यों कहा?

पीएम मोदी बिहार में विकास की बात करने नहीं आते, वे सरकारी खर्चे पर सिर्फ मेरे परिवार को निशाना बनाने को गाली देने आते हैं। आरजेडी सांसद और लालू यादव के बेटी मीसा भारती पर तंज कसते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ध्यान बिहार की प्रगति पर नहीं है। उनके पास विकास को लेकर कोई विजन नहीं हैं। वे सिर्फ सरकारी खर्च पर मेरे परिवार के लोगों को निशाना बनाने के लिए आते हैं। मीसा भारती दानापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। पीएम मोदी ने भी आज ही से समस्तीपुर में एनडीए का प्रचार अभियान शुरू किया है।