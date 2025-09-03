Patrika LogoSwitch to English

पटना

Video: बिहार में पीएम मोदी को मां की गाली पर बवाल, प्रधानमंत्री के भावुक अपील पर विपक्ष का पलटवार

बिहार में पीएम मोदी को मां की गाली पर  राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। बीजेपी ने जहां इस मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग कर रहे हैं वहीं विपक्ष इसपर पलटवार कर सवाल कर रही है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 03, 2025

PM modi in Siwam
पीएम नरेंद्र मोदी। (फोटो एएनआई)

बिहार में कांग्रेस के मंच से दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मां की गाली दिए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार बिहार में महिलाओं के लिए राज्य जीविका निधि से जुड़े एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि ‘‘मेरी दिवंगत मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था, उनका दोष क्या है? उनके लिए अपशब्द क्यों कहे गए?’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मैं उन्हें माफ कर भी दूं लेकिन बिहार की जनता मेरी मां का अपमान करने के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। राज्य की जनता को कहना होगा कि आने वाले दिनों में वे इन पार्टियों के नेताओं को सजा देंगे।’’ पीएम के इस बयान के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। एनडीए ने जहां इस मुद्दे पर चार सितंबर को बिहार बंद की घोषणा किया है, वहीं विपक्ष भी पीएम के बयान पर पलटवार किया है।

राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस मामले पर कहा कि "हां, प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं। किसी को भी किसी की मां या बहन को गाली देने का अधिकार नहीं है। यही बात उन पर भी लागू होती है, जब उन्होंने अपने मंच से सोनिया गांधी और कांग्रेस की सभी महिलाओं के बारे में बुरा-भला कहा था।"

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बीजेपी के 30 विधायकों का कट सकता है टिकट, 3 सांसद लड़ सकते हैं इलेक्शन; दिल्ली में आज अमित शाह के साथ मंथन
पटना
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Photo source- ANI)

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी इस मामले पर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए वीडियो शेयर कर उनसे पूछा है कि इस परंपरा की शुरूआत किसने की? उन्होंने आगे कहा है कि यह सही बात है कि किसी की भी मां बहन की गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब मेरी मां को और मुझे बीजेपी के कार्यकर्ता गाली देते हैं तो पीएम क्यों नहीं उनको ऐसा करने से रोकते हैं।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के मंच से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस वजह से न सिर्फ पूरा बिहार बल्कि प्रदेश की मां-बहन भी शर्मसार हैं। यह महज निंदनीय नहीं है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला और बिहार को भी कलंकित करने वाली घटना है।

ये भी पढ़ें

प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली: राहुल-तेजस्वी समेत 4 पर कोर्ट में सुनवाई आज, कल बिहार बंद
पटना
image

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

03 Sept 2025 12:32 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Video: बिहार में पीएम मोदी को मां की गाली पर बवाल, प्रधानमंत्री के भावुक अपील पर विपक्ष का पलटवार

