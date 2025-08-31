Patrika LogoSwitch to English

पटना

PM Modi News मां की गाली पर सड़क पर उतरी बीजेपी, कैंडल मार्च में राहुल और तेजस्वी के खिलाफ लगे नारे

PM Modi News पीएम मोदी की मां को गाली देने पर आक्रोशित बीजेपी नेता रविवार की शाम सड़क पर उतरे। बीजेपी नेताओं ने सड़क पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ नारे लगाए।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 31, 2025

PM Modi News
पीएम मोदी की मां को गाली देने पर आज बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। फोटो- बीजेपी सोशल साइट

PM Modi News वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी और उनकी स्वर्गवासी माँ को गाली दिए जाने के विरोध में आज पटना महानगर भाजपा ने पटना की सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई सांसद, विधायक शामिल हुए। इस मार्च में शामिल लोग हाथ में मोमबत्ती लिए आगे बढ़ते रहे और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यालय से निकला यह कैंडल मार्च विभिन्न मार्गों से होते हुए सप्तमूर्ति तक गया।

राहुल और तेजस्वी के खिलाफ लगे नारे

इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि मां का अपमान बिहार नहीं सहेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अभद्र भाषा और अनुचित व्यवहार की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति में विपक्ष को अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रखने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियाँ कभी भी स्वीकार्य नहीं हैं।

बीजेपी ने कहा मातृशक्ति का अपमान

इधर, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना की सड़कों पर राजद-कांग्रेस के द्वारा पीएम मोदी की स्वर्गवासी मां के प्रति आपत्तिजनक भाषा के खिलाफ मातृशक्ति ने अपने अंदर छिपे दुख, आक्रोश और क्षोभ को कैंडल मार्च से व्यक्त किया। इस कैंडल मार्च में कदम से कदम मिलाकर माता-बहनों का साथ दिया और राजद-कांग्रेस के भीतर पनप रहे जहर और दुर्भावना के प्रति रोष भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बिहार और नारीशक्ति अपमान का जवाब जरूर देगी।

सीनियर नेता हुए शामिल

इस कैंडल मार्च में महिला मोर्चा अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता, महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा, विधायक अरूण सिन्हा, प्रदेश महामंत्री राकेश कुमार, राधामोहन शर्मा, लाजवंती झा, सजल झा, पटना महानगर जिलाध्यक्ष रूप नारायण मेहता, अजीत लाली, प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी प्रभात मालाकर, अमित प्रकाश बबलू, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भारतेन्दु मिश्रा, महामंत्री सीमांत शेखर सहित प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Published on:

31 Aug 2025 09:57 pm

Hindi News / Bihar / Patna / PM Modi News मां की गाली पर सड़क पर उतरी बीजेपी, कैंडल मार्च में राहुल और तेजस्वी के खिलाफ लगे नारे

