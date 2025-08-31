PM Modi News मां की गाली पर सड़क पर उतरी बीजेपी, कैंडल मार्च में राहुल और तेजस्वी के खिलाफ लगे नारे

PM Modi News वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी और उनकी स्वर्गवासी माँ को गाली दिए जाने के विरोध में आज पटना महानगर भाजपा ने पटना की सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई सांसद, विधायक शामिल हुए। इस मार्च में शामिल लोग हाथ में मोमबत्ती लिए आगे बढ़ते रहे और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यालय से निकला यह कैंडल मार्च विभिन्न मार्गों से होते हुए सप्तमूर्ति तक गया।