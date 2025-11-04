बिहार चुनाव 2025: एनडीए की जीत पर पीएम मोदी का बड़ा दावा, पढ़िए महिलाओं से संवाद में और क्या कुछ कहा?

बीजेपी की 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' कार्यक्रम के तहत हुई पीएम मोदी मंगलवार को महिला कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। महिलाओं से आग्रह किया कि 06 नवंबर को आप सभी लोग वोटिंग के लिए निकलें। ताकि 2025 के बिहार चुनाव में 'जंगल राज' के समर्थकों को अब तक की सबसे बड़ी हार मिले। महिलाओं से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि NDA सरकार आपके जीवन को आसान बनाने और सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।