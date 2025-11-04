बिहार चुनाव 2025: एनडीए की जीत पर पीएम मोदी का बड़ा दावा, पढ़िए महिलाओं से संवाद में और क्या कुछ कहा?

पीएम मोदी (photo-X)
बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी मंगलवार को महिलाओं के साथ संवाद में बड़ा दावा किया। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की बड़ी जीत पक्की है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि 06 नवंबर को मतदान जरूर करें। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का 06 नवंबर मतदान होना है।
पहले चरण के चुनाव प्रचार के अन्तिन दिन पीएम मोदी महिलाओं के साथ बात करते हुए कहा कि चुनावी रैलियों में रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं आ रही है। रैली में वे नारे भी लगा रही हैं। आपके जोश देख कर मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से बिहार में NDA की सरकार बनेगी। पीएम महिला कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।
बीजेपी की 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' कार्यक्रम के तहत हुई पीएम मोदी मंगलवार को महिला कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। महिलाओं से आग्रह किया कि 06 नवंबर को आप सभी लोग वोटिंग के लिए निकलें। ताकि 2025 के बिहार चुनाव में 'जंगल राज' के समर्थकों को अब तक की सबसे बड़ी हार मिले। महिलाओं से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि NDA सरकार आपके जीवन को आसान बनाने और सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
महिला संवाद में उन्होंने कहा कि बिजली का खर्च कम हुआ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तय यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है। इससे आप सभी को लाभ होगा। एनडीए सरकार में ही बिहार की बहन-बेटियों का उज्जवल भविष्य की गारंटी है।इसलिए बिहार की हर नारी शक्ति कर रही है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन की सरकार।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग