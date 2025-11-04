Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव 2025: एनडीए की जीत पर पीएम मोदी का बड़ा दावा, पढ़िए महिलाओं से संवाद में और क्या कुछ कहा?

बिहार चुनाव 2025 पीएम मोदी नमो ऐप के माध्यम से मंगलवार को बिहार की महिलाओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि "मैंने पहले चरण के मतदान से पहले आप सभी बहनों से आपकी मेहनत और आपके अनुभवों के बारे में बात करने की योजना बनाई थी। मैं आपसे बात कर आपके संघर्ष को अनुभव करने की कोशिश करूंगा।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 04, 2025

pm modi bihar rally

पीएम मोदी (photo-X)

बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी मंगलवार को महिलाओं के साथ संवाद में बड़ा दावा किया। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की बड़ी जीत पक्की है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि 06 नवंबर को मतदान जरूर करें। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का 06 नवंबर मतदान होना है।

महिलाओं के साथ पीएम मोदी का संवाद

पहले चरण के चुनाव प्रचार के अन्तिन दिन पीएम मोदी महिलाओं के साथ बात करते हुए कहा कि चुनावी रैलियों में रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं आ रही है। रैली में वे नारे भी लगा रही हैं। आपके जोश देख कर मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से बिहार में NDA की सरकार बनेगी। पीएम महिला कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।

2025 में महागठबंधन को सबसे बड़ी हार हो

बीजेपी की 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' कार्यक्रम के तहत हुई पीएम मोदी मंगलवार को महिला कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। महिलाओं से आग्रह किया कि 06 नवंबर को आप सभी लोग वोटिंग के लिए निकलें। ताकि 2025 के बिहार चुनाव में 'जंगल राज' के समर्थकों को अब तक की सबसे बड़ी हार मिले। महिलाओं से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि NDA सरकार आपके जीवन को आसान बनाने और सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

बिहार में एनडीए सरकार में बहन-बेटियों का उज्जवल भविष्य

महिला संवाद में उन्होंने कहा कि बिजली का खर्च कम हुआ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तय यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है। इससे आप सभी को लाभ होगा। एनडीए सरकार में ही बिहार की बहन-बेटियों का उज्जवल भविष्य की गारंटी है।इसलिए बिहार की हर नारी शक्ति कर रही है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन की सरकार।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

04 Nov 2025 05:08 pm

Published on:

04 Nov 2025 04:36 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव 2025: एनडीए की जीत पर पीएम मोदी का बड़ा दावा, पढ़िए महिलाओं से संवाद में और क्या कुछ कहा?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025: ‘नीतीश कुमार की सरकार बिहार में अब कभी नहीं बनेगी’, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा

राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया
राष्ट्रीय

‘मोदी-शाह को पता है NDA हार रही, इसलिए वोट चोरी कर रहे,’ राहुल गांधी का औरंगाबाद में बड़ा बयान

औरंगाबाद

तेजस्वी अभी बच्चा है, चुनाव बाद झुनझुना पकड़ाएंगे… तेज प्रताप यादव का छोटे भाई पर करारा वार

bihar election
पटना

‘चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर…’ अनंत सिंह के लिए प्रचार करने गए ललन सिंह को EC ने जारी किया नोटिस

lalan singh EC Notice
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.