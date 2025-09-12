पटना से सीमांचल तक हाईस्पीड होगा सफर, 15 सितंबर से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें देंगी नई रफ्तार

रेल नेटवर्क विस्तार को राजनीतिक और विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि यह सेवा बिहार को देश के व्यापारिक मार्गों से जोड़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। साथ ही यह परियोजना बिहार के युवाओं, छात्रों और व्यापारियों को देशभर में गतिशीलता प्रदान करेगी। 15 सितंबर का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन सेवाओं के साथ बिहार का सफर तेज, आधुनिक और वैश्विक स्तर की सुविधाओं से लैस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन बिहार की प्रगति की नई दिशा तय करेगा। इस परियोजना को बिहार की विकास यात्रा में मील का पत्थर माना जा रहा है।