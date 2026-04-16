Prostitution Racket: रक्सौल में संगठित देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस की छापेमारी से मचा हड़कंप

Prostitution Racket नेपाल सीमा से सटे रक्सौल में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में चार युवतियों और दो ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवतियों में एक नाबालिग भी शामिल है। बताया जा रहा है कि रक्सौल नगर परिषद कार्यालय के पीछे स्थित एक मकान में पिछले कई महीनों से यह अवैध धंधा संचालित हो रहा था। पुलिस ने मकान को सील कर दिया है और मामले से जुड़े लोगों के मोबाइल फोन जब्त कर उनकी जांच की जा रही है।