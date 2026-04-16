16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘नीतीश कुमार ने जो किया, मैं भी वही करना चाहता…’ पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का पुराना वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति ने बिहार को पूरी तरह से बदल दिया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Apr 16, 2026

साल 2012 में इमरान खान के साथ नीतीश कुमार

साल 2012 में इमरान खान के साथ नीतीश कुमार

बिहार के 'सुशासन बाबू' नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। जिसके बाद उनके दो दशक लंबे कार्यकाल को बड़े पैमाने पर याद किया जा रहा है। इसी बीच उनसे संबंधित कई पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में इमरान खान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मॉडल के मुरीद नजर आ रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि वे नीतीश कुमार के काम करने के तरीके से इतने प्रभावित हैं कि वे अपने देश में भी ठीक वैसे ही सुधार लागू करना चाहते हैं, जैसे नीतीश ने बिहार में सफलतापूर्वक किए थे।

एक आदमी ने बिहार का कायाकल्प कर दिया

वायरल हो रहे इस वीडियो में इमरान खान एक महिला पत्रकार से बातचीत कर रहे हैं। जब इमरान खान से उनकी पसंदीदा किताब के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने नीतीश कुमार का उदाहरण देते हुए कहा, 'मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूं, खत्म होने वाली है। एक है बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, उसने बिहार को ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसने क्या किया कि उसने एक सूबे को जो सबसे नीचे था, उसे उठाकर हिंदुस्तान में सबसे ऊपर कर दिया। सिर्फ एक आदमी, मैं उसको पढ़ रहा था कि उसने क्या-क्या किया।'

रिफॉर्म्स के लिए नीतीश को माना रोल मॉडल

इमरान खान ने वीडियो में स्पष्ट किया कि उनकी और नीतीश कुमार की सोच शासन व्यवस्था को लेकर काफी हद तक समान है। उन्होंने कहा, 'मैं एक बात बता दूं कि मैं एक्जेक्टली जो सोचता हूं रिफॉर्म्स को लेकर, नीतीश कुमार ने वही-वही किया है।' इमरान खान के मुताबिक, वे नीतीश कुमार के उन कदमों का अध्ययन कर रहे थे जिनके जरिए एक पिछड़े राज्य की छवि को बदला गया।

क्यों चर्चा में है यह वीडियो?

हालांकि यह वीडियो कुछ साल पुराना है, लेकिन बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद और नीतीश कुमार के CM पद से हटने के बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को शेयर कर तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

नीतीश कुमार ने भी जताया था आभार

जानकारी के मुताबिक साल 2012-13 के दौरान इमरान खान ने सार्वजनिक मंचों पर नीतीश कुमार की तारीफ की थी और अपनी पार्टी शासित खैबर पख्तूनख्वा में 'नीतीश मॉडल' का अनुकरण करने की इच्छा व्यक्त की थी। जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि बिहार का विकास दुनिया भर के लिए एक उदाहरण बन रहा है। मैं इमरान खान का आभारी हूं जिन्होंने बिहार में विकास की सराहना की है।

ये भी पढ़ें

रूम के बाहर लगा था ताला, अंदर बेड पर थी छात्रा की लाश; शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने ही किया कत्ल
पटना
bihar crime news, murder news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

इमरान ख़ान

नीतीश कुमार

Video viral

वायरल वीडियो

Published on:

16 Apr 2026 02:12 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘नीतीश कुमार ने जो किया, मैं भी वही करना चाहता…’ पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का पुराना वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

'जिस पर नरसंहार का दाग, उसे ही सौंप दी बिहार की कमान', सम्राट चौधरी पर रोहिणी का प्रहार

सम्राट चौधरी और रोहिणी आचार्य
पटना

Prostitution Racket: रक्सौल में संगठित देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस की छापेमारी से मचा हड़कंप

Prostitution-racket
पटना

CM सम्राट चौधरी को खेसारी ने दी सलाह, इन 6 मुद्दों पर लें एक्शन; भोजपुरी के लिए भी कर दी बड़ी डिमांड

भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव , khesari lal yadav
पटना

बिहार में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 24 से अधिक यात्री घायल, 8 की स्थिति गंभीर

पटना

Bihar Politics: सम्राट के सीएम बनने पर बिहार बीजेपी में अंदरूनी खींचतान! विजय सिन्हा के बयान ने बढ़ाई हलचल

bihar transfer posting
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.