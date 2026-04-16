‘नीतीश कुमार ने जो किया, मैं भी वही करना चाहता…’ पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का पुराना वीडियो वायरल

बिहार के 'सुशासन बाबू' नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। जिसके बाद उनके दो दशक लंबे कार्यकाल को बड़े पैमाने पर याद किया जा रहा है। इसी बीच उनसे संबंधित कई पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में इमरान खान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मॉडल के मुरीद नजर आ रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि वे नीतीश कुमार के काम करने के तरीके से इतने प्रभावित हैं कि वे अपने देश में भी ठीक वैसे ही सुधार लागू करना चाहते हैं, जैसे नीतीश ने बिहार में सफलतापूर्वक किए थे।