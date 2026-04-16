CM सम्राट चौधरी को खेसारी ने दी सलाह, इन 6 मुद्दों पर लें एक्शन; भोजपुरी के लिए भी कर दी बड़ी डिमांड

बिहार में सत्ता की बागडोर संभालने के बाद से सम्राट चौधरी को हर तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राजद के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने भी नए मुख्यमंत्री को बधाई दी है और साफ कहा कि उन्हें नई सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने सुझावों की एक लिस्ट शेयर की और उन पर एक्शन लेने की अपील की है। ​​ये सभी सुझाव सीधे तौर पर आम लोगों और बिहार के युवाओं से जुड़े हैं।