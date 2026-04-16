‘जिस पर नरसंहार का दाग, उसे ही सौंप दी बिहार की कमान’, सम्राट चौधरी पर रोहिणी का प्रहार

रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में बिना किसी का नाम लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि 2014 से दो व्यक्ति रहनुमा बन भारतीय जनता पार्टी को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों ने बिहार की कमान भी बिल्कुल अपनी ही जैसी पृष्ठभूमि के दागदार दामन वाले के हाथों में सौंप दी है। रोहिणी ने तंज कसते हुए लिखा कि नाम रखने के मामले में तो बिहार वाला व्यक्ति (सम्राट चौधरी) अपने आकाओं से भी दो कदम आगे है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक नहीं, बल्कि चार अलग-अलग नाम हैं।