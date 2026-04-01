‘बीजेपी ने उसे CM चुना, जिसके पिता ने तो मोदी जी को धमकी दी थी’, सम्राट चौधरी पर रोहिणी का तंज

बीजेपी पर तंज कसते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा कि बिहार में BJP के राजनीतिक कंगाली की हद यह है कि इतने सालों की जोड़-तोड़ के बाद आखिरकार साजिश के जरिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने में सफल होने के बाद भी पार्टी अब भी किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जो न तो ' नागपुरिया नर्सरी' (RSS) से आता है और न ही बिहार BJP के 'बंजर बगीचे' का प्रोडक्ट हो। घाट-घाट घूम कर आए एक घूमंतु को मुख्यमंत्री बनाने की मजबूरी से ही साफ है कि अंदर से बीजेपी का खेमा बिहार में पूरी तरह से खानाबदोशों के भरोसे है।