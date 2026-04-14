सम्राट चौधरी कल लेंगे CM पद की शपथ, जेडीयू के ये 2 दिग्गज होंगे डिप्टी सीएम; देखें संभावित मंत्रियों की लिस्ट

नई सरकार के गठन में सबसे चौंकाने वाला फैसला उपमुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर रहा है। इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, जबकि जेडीयू कोटे से दो कद्दावर और अनुभवी नेताओं को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है। पहले चर्चा थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उसके अनुसार जदयू के दो वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी डिप्टी सीएम हो सकते हैं।