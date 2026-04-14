सम्राट चौधरी कल लेंगे CM पद की शपथ, जेडीयू के ये 2 दिग्गज होंगे डिप्टी सीएम; देखें संभावित मंत्रियों की लिस्ट

सम्राट चौधरी (फोटो- X@ @samrat4bjp)
Samrat Chaudhary Oath: सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। जानकारी के अनुसार, अब 15 अप्रैल (बुधवार) को पटना स्थित बिहार लोक भवन में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस नई सरकार में भाजपा और जदयू के बीच सत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए एक विशेष फार्मूला तैयार किया गया है।
नई सरकार के गठन में सबसे चौंकाने वाला फैसला उपमुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर रहा है। इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, जबकि जेडीयू कोटे से दो कद्दावर और अनुभवी नेताओं को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है। पहले चर्चा थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उसके अनुसार जदयू के दो वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी डिप्टी सीएम हो सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक, कल केवल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दो उपमुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, जबकि बाकी मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संभावित मंत्रिमंडल में अनुभव और युवा जोश का अनूठा मिश्रण देखने को मिल सकता है।
भाजपा ने अपने कोटे में आक्रामक राजनीति और सांगठनिक मजबूती वाले नामों को तरजीह दी है। जिसमें विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडेय, रामकृपाल यादव जैसे अनुभवी चेहरा को मंत्री पद मिल सकता है। इसके अलावा दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर और रमा निषाद भाजपा से मंत्री बन सकते हैं।
नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करने वाली इस टीम में पुराने दिग्गजों को फिर से जगह मिल सकती है। दोनों डिप्टी सीएम के अलावा श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खां और सुनील कुमार को मंत्री बनाया जा सकता है।
भाजपा और जदयू नेताओं के अलावा अन्य दलों से भी मंत्री बनाए जाएंगे। जिसमें हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन मंत्री बन सकते हैं। वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) के संजय पासवान और संजय कुमार सिंह मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी मंत्री बन सकते हैं।
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