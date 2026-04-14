‘एक अध्याय पूरा हुआ, लेकिन…’ नीतीश कुमार की विदाई पर भावुक हुए संजय झा

संजय झा ने अपने संदेश में जो सबसे अहम बात कही है, उससे राज्य की राजनीति के भविष्य की एक झलक मिलती है। उन्होंने लिखा, 'आज भले ही एक पद का अध्याय पूरा हो रहा है, लेकिन उनका मार्गदर्शन और दृष्टि आगे भी बिहार के विकास की दिशा तय करती रहेगी।' उनके इस बयान से यह साफ है कि भले ही अब बिहार में BJP का मुख्यमंत्री हो, लेकिन NDA सरकार के पीछे असली दूरदृष्टि वाली ताकत'नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। संजय झा ने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा, 'एक अध्याय समाप्त हो गया है, लेकिन सफर जारी है।'