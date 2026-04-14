पटना पहुंचे नितिन नवीन और शिवराज सिंह चौहान, भाजपा दफ्तर का गेट बंद; शाम को होगा नए CM का ऐलान

भाजपा विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद, NDA के सभी पांच घटक दलों की एक संयुक्त बैठक शाम चार बजे होनी तय है। इस बैठक में सभी सहयोगी दल भाजपा द्वारा चुने गए नेता के नाम का औपचारिक रूप से समर्थन करेंगे। इसके बाद NDA के सभी विधायक राजभवन जाएंगे, जहां वे राज्यपाल सैयद अता हसनैन के समक्ष नई सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश करेंगे। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो बुधवार सुबह 11 बजे लोक भवन में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें बिहार के पहले BJP मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे।