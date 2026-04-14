‘अच्छा तो नहीं लग रहा है…’ आखिरी कैबिनेट बैठक को लेकर भावुक हुए मंत्री; संजय झा बोले- नीतीश के नेतृत्व में चलेगी नई सरकार

मंत्री श्रवण कुमार (फाइल फोटो)
Bihar Politics: बिहार की राजनीति में आज का दिन एक ऐतिहासिक मोड़ के तौर पर याद किया जाएगा। राज्य में सत्ता परिवर्तन की आहट के बीच मुख्यमंत्री आवास पर हलचल अपने चरम पर पहुंच गई है। लगभग दो दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इस इस्तीफे से पहले बुलाई गई मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में शामिल होने पहुंचे मंत्रियों और करीबियों के चेहरों पर विदाई की भावुकता और भविष्य की नई उम्मीदें एक साथ नजर आईं।
कैबिनेट बैठक में शामिल होने पहुंचे नीतीश कुमार के करीबी और मंत्री श्रवण कुमार इस दौरान काफी भावुक दिखे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'यह अंतिम कैबिनेट है, तो निश्चित रूप से अच्छा तो नहीं लग रहा है। लेकिन राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इन चीजों का आना-जाना लगा रहता है। नीतीश जी के साथ इतने वर्षों तक काम करने का जो अनुभव मिला, जो तौर-तरीके सीखे उसने निश्चित रूप से हमारे ज्ञान को बढ़ाया है। राज्य की जनता की समस्याओं का समाधान उन्होंने जिस तरह निकाला, वह हमेशा याद रहेगा।'
संजय झा ने आगे भावुक होते हुए कहा कि यह बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए एक भावुक पल है। नीतीश जी के आने से पहले बिहारी कहलाने में संकोच होता था, लेकिन उनके नेतृत्व ने बिहार की खोई हुई इज्जत वापस लौटाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही चेहरा बदल जाए, लेकिन नई सरकार आगे भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और सपोर्ट में ही काम करेगी। उनके सुझाव हमेशा नई सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।
इधर, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। संजय झा ने कहा, 'निशांत कुमार पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और वे पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सभी से मिल रहे हैं। पूरी समझदारी के साथ वे पार्टी की बारीकियों को समझ रहे हैं। भविष्य में उनकी क्या भूमिका होगी, यह पार्टी के सदस्य मिलकर तय करेंगे।'
आज दोपहर करीब तीन बजे नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद बिहार में एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी में नए मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। माना जा रहा है कि शाम 5 से 6 बजे के बीच राजभवन में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा।
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