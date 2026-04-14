14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘अच्छा तो नहीं लग रहा है…’ आखिरी कैबिनेट बैठक को लेकर भावुक हुए मंत्री; संजय झा बोले- नीतीश के नेतृत्व में चलेगी नई सरकार

बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का आज आखिरी दिन है। वो तीन बजे सीएम पद से इस्तीफा देंगे। इससे पहले कैबिनेट कि आखिरी बैठक हो रही है। जिसे लेकर बिहार के मंत्री और नेता भावुक दिखे। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Apr 14, 2026

bihar politics

मंत्री श्रवण कुमार (फाइल फोटो)

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में आज का दिन एक ऐतिहासिक मोड़ के तौर पर याद किया जाएगा। राज्य में सत्ता परिवर्तन की आहट के बीच मुख्यमंत्री आवास पर हलचल अपने चरम पर पहुंच गई है। लगभग दो दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इस इस्तीफे से पहले बुलाई गई मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में शामिल होने पहुंचे मंत्रियों और करीबियों के चेहरों पर विदाई की भावुकता और भविष्य की नई उम्मीदें एक साथ नजर आईं।

भावुक हुए श्रवण कुमार

कैबिनेट बैठक में शामिल होने पहुंचे नीतीश कुमार के करीबी और मंत्री श्रवण कुमार इस दौरान काफी भावुक दिखे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'यह अंतिम कैबिनेट है, तो निश्चित रूप से अच्छा तो नहीं लग रहा है। लेकिन राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इन चीजों का आना-जाना लगा रहता है। नीतीश जी के साथ इतने वर्षों तक काम करने का जो अनुभव मिला, जो तौर-तरीके सीखे उसने निश्चित रूप से हमारे ज्ञान को बढ़ाया है। राज्य की जनता की समस्याओं का समाधान उन्होंने जिस तरह निकाला, वह हमेशा याद रहेगा।'

नीतीश के नेतृत्व में चलेगी नई सरकार - संजय झा

संजय झा ने आगे भावुक होते हुए कहा कि यह बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए एक भावुक पल है। नीतीश जी के आने से पहले बिहारी कहलाने में संकोच होता था, लेकिन उनके नेतृत्व ने बिहार की खोई हुई इज्जत वापस लौटाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही चेहरा बदल जाए, लेकिन नई सरकार आगे भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और सपोर्ट में ही काम करेगी। उनके सुझाव हमेशा नई सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।

पार्टी तय करेगी निशांत कुमार की भूमिका- संजय झा

इधर, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। संजय झा ने कहा, 'निशांत कुमार पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और वे पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सभी से मिल रहे हैं। पूरी समझदारी के साथ वे पार्टी की बारीकियों को समझ रहे हैं। भविष्य में उनकी क्या भूमिका होगी, यह पार्टी के सदस्य मिलकर तय करेंगे।'

शाम तक फाइनल होगा सीएम का नाम

आज दोपहर करीब तीन बजे नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद बिहार में एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी में नए मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। माना जा रहा है कि शाम 5 से 6 बजे के बीच राजभवन में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

बिहार में पहली बार भाजपा का सीएम! विधायक दल की बैठक कल, शिवराज की पर्ची में निकलेगा किसका नाम?
पटना
bjp

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

नीतीश कुमार

Updated on:

14 Apr 2026 11:34 am

Published on:

14 Apr 2026 11:33 am

Hindi News / Bihar / Patna / ‘अच्छा तो नहीं लग रहा है…’ आखिरी कैबिनेट बैठक को लेकर भावुक हुए मंत्री; संजय झा बोले- नीतीश के नेतृत्व में चलेगी नई सरकार

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

VIDEO: सीएम पद छोड़ने से पहले भावुक दिखे नीतीश कुमार, अंबेडकर जयंती में लिया हिस्सा

पटना

नीतीश के इस्तीफे से पहले बिहार के ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे कई IAS-IPS

IAS-IPS Transfer
पटना

वेतन संकट, कर्ज बोझ और वित्तीय दबाव... बिहार में नई सरकार के सामने होंगी कई चुनौतियां

नीतीश कुमार, bihar news, nitish kumar
पटना

Bihar Politics: नीतीश युग का अंत, बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज चुना जाएगा बिहार का नया मुख्यमंत्री

bihar politics, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी
पटना

नीतीश के इस्तीफे के बाद ‘गुजरात से चलेगी बिहार सरकार’, जनता नहीं, दो लोग करेंगे फैसला: तेजस्वी

bihar politics, iबिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.