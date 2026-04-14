‘अच्छा तो नहीं लग रहा है…’ आखिरी कैबिनेट बैठक को लेकर भावुक हुए मंत्री; संजय झा बोले- नीतीश के नेतृत्व में चलेगी नई सरकार

कैबिनेट बैठक में शामिल होने पहुंचे नीतीश कुमार के करीबी और मंत्री श्रवण कुमार इस दौरान काफी भावुक दिखे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'यह अंतिम कैबिनेट है, तो निश्चित रूप से अच्छा तो नहीं लग रहा है। लेकिन राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इन चीजों का आना-जाना लगा रहता है। नीतीश जी के साथ इतने वर्षों तक काम करने का जो अनुभव मिला, जो तौर-तरीके सीखे उसने निश्चित रूप से हमारे ज्ञान को बढ़ाया है। राज्य की जनता की समस्याओं का समाधान उन्होंने जिस तरह निकाला, वह हमेशा याद रहेगा।'