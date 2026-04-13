13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार में पहली बार भाजपा का सीएम! विधायक दल की बैठक कल, शिवराज की पर्ची में निकलेगा किसका नाम?

बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इसके लिए 14 अप्रैल को BJP विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें नए नेता का चयन किया जाएगा।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Apr 13, 2026

bjp

बीजेपी। पत्रिका फाइल फोटो

Bihar Politics: बिहार में सत्ता परिवर्तन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दशकों तक छोटे भाई की भूमिका में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अब सूबे की कमान अपने हाथों में लेने जा रही है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने दिग्गज नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। शिवराज कल यानी 14 अप्रैल को पटना पहुंचेंगे, जहां उनकी मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी और उस पर्ची से पर्दा उठेगा जिसमें भाजपा विधायक दल के नेता का नाम लिखा है।

कल होगी भाजपा विधायक दल की बैठक

बिहार के नए मुख्यमंत्री के चयन के संबंध में भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने स्पष्ट किया कि 14 अप्रैल का दिन निर्णायक होगा। उन्होंने कहा, 'BJP के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्य के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वे 14 तारीख को पटना आ रहे हैं। उनके निर्देश पर विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं शीघ्रता से पूरी कर ली जाएंगी।'

जदयू भी चुनेगी अपना नेता

बताया जा रहा है कि BJP के अलावा जदयू, लोजपा (रा), HAM और RLM के विधायक भी कल अपने-अपने दल के नेता का चुनाव करेंगे। सभी की नजरें जदयू विधायक दल के नेता के चुनाव पर टिकी होंगी, क्योंकि नीतीश के सांसद चुने जाने के बाद यह पद खाली हो रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि जदयू किसे अपना नेता चुनती है।

कैबिनेट बैठक के बाद CM दे सकते हैं इस्तीफा

नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद, नीतीश कुमार के लोक भवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने की संभावना है। उसी दिन बाद में, BJP विधायक दल की बैठक के दौरान एक नए नेता का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद, NDA की संयुक्त बैठक में इस नाम को अंतिम मंज़ूरी मिलेगी। सूत्रों के अनुसार, 14 अप्रैल को नेता के चुनाव के बाद, 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है।

सीएम की रेस में ये नाम

शिवराज सिंह चौहान की पर्ची से किसका नाम निकलेगा ये तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल, सीएम रेस में जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, उनमें ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा और वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, यादव वोटों पर मजबूत पकड़ रखने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी शामिल हैं।

इनके अलावा संगठन के मजबूत नेता और मंत्री दिलीप जायसवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, प्रखर वक्ता और दलित चेहरा जनक राम तथा पटना के स्थानीय नेतृत्व को मजबूती देने वाले युवा विधायक संजीव चौरसिया के नामों पर भी गंभीर मंथन हो रहा है। वहीं, खेल और राजनीति में सक्रिय श्रेयसी सिंह, दलित समुदाय से आने वाले लखेंद्र पासवान और युवा नेता अभय गिरी के नाम भी चर्चाओं में बने हुए हैं, जिससे यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है।

सीएम और डिप्टी सीएम के आवास पर बैठक

आज पटना में सीएम आवास और डिप्टी CM सम्राट चौधरी का आवास राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। यहां जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सम्राट चौधरी के साथ बैठक की, जो लगभग 40 मिनट तक चली। बाद में, संजय सरावगी भी वहां पहुंचे। माना जा रहा है कि विभागों का बंटवारा और नई कैबिनेट का ढांचा तय कर लिया गया है।

विधायकों को पटना में रहने के निर्देश

पूरी सावधानी बरतते हुए और किसी भी तरह की ढिलाई की गुंजाइश न छोड़ते हुए, पार्टी ने अपने सभी विधायकों को 14 और 15 अप्रैल तक पटना में ही रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। दरअसल, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे लगभग 50 विधायकों को भी तुरंत वापस बुला लिया गया है। जदयू ने भी अपने सभी 85 विधायकों को पटना में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें

लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका; लैंड फॉर जॉब केस में FIR रद्द करने से इनकार, लेकिन मिली यह खास राहत
पटना
land for job case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

भारतीय जनता पार्टी

Updated on:

13 Apr 2026 03:14 pm

Published on:

13 Apr 2026 03:13 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में पहली बार भाजपा का सीएम! विधायक दल की बैठक कल, शिवराज की पर्ची में निकलेगा किसका नाम?

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार में CM को लेकर सस्पेंस के बीच शपथ समारोह की तैयारी तेज, DM ने राज्यपाल को सौंपी सुरक्षा रिपोर्ट

पटना

निशांत कुमार होंगे बिहार के नए CM? मंत्री जमा खान बोले- हम लोग तो चाह रहे, लेकिन फैसला नेता को करना है

bihar politics, bihar news, जमा खान
पटना

Land For Job Case: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की लालू यादव की याचिका, लेकिन दी एक बड़ी राहत

land for job case
पटना

'जो CM तय करेंगे, मंत्री वही करेंगे', नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक से पहले बोले दिलीप जायसवाल

पटना

नीतीश कुमार के विधायक को ढूंढ रही पुलिस, पप्पू पांडेय के घर पर छापेमारी; SP विनय तिवारी ने खुद संभाली कमान

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.