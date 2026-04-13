बिहार में पहली बार भाजपा का सीएम! विधायक दल की बैठक कल, शिवराज की पर्ची में निकलेगा किसका नाम?

Bihar Politics: बिहार में सत्ता परिवर्तन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दशकों तक छोटे भाई की भूमिका में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अब सूबे की कमान अपने हाथों में लेने जा रही है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने दिग्गज नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। शिवराज कल यानी 14 अप्रैल को पटना पहुंचेंगे, जहां उनकी मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी और उस पर्ची से पर्दा उठेगा जिसमें भाजपा विधायक दल के नेता का नाम लिखा है।