बिहार: वैशाली में पुलिस पर हमला के आरोपी की मौत, तनाव के बाद भारी संख्या में पुलिस तैनात

बिहार के वैशाली में एक कैदी की पुलिस कस्टडी में होने के बाद तवान की स्थिति उत्पन्न हो गई गई है। यह घटना बिहार के वैशाली जिला के महुआ की है। मृतक का नाम हाशिम शाह है। इसके ऊपर पुलिस पर हमला करने का आरोप है। मृतक का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया है। मोत के बाद उत्पन्न तनाव को देखते हुए एहतियात के तौर पर यहां भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। मृतक राजापाकर के चौसिमा कल्याणपुर गांव का निवासी था। घटना स्थल पर एसडीओ, सदर एसडीपीओ, सहित करीब नौ थानाध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल में कैंप कर रहे हैं।