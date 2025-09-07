Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार: वैशाली में पुलिस पर हमला के आरोपी की मौत, तनाव के बाद भारी संख्या में पुलिस तैनात

बिहार के वैशाली में पुलिस कस्टडी में एक बुजुर्ग की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव है। इसको देखते हुए पुलिस ने बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। मृतक की पहचना हाशिम शाह के रूप में हुई है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 07, 2025

police custody dead man
हाशिम शाह की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव- फोटो- पत्रिका

बिहार के वैशाली में एक कैदी की पुलिस कस्टडी में होने के बाद तवान की स्थिति उत्पन्न हो गई गई है। यह घटना बिहार के वैशाली जिला के महुआ की है। मृतक का नाम हाशिम शाह है। इसके ऊपर पुलिस पर हमला करने का आरोप है। मृतक का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया है। मोत के बाद उत्पन्न तनाव को देखते हुए एहतियात के तौर पर यहां भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। मृतक राजापाकर के चौसिमा कल्याणपुर गांव का निवासी था। घटना स्थल पर एसडीओ, सदर एसडीपीओ, सहित करीब नौ थानाध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल में कैंप कर रहे हैं।

कैसे हुई मौत

पुलिस का कहना है कि हाशिम शाह की मौत बीमारी के कारण हुई है। जबकि आस पास के लोगों का कहना है कि हाशिम शाह की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की निगरानी में हो रही है।

क्या बोली पुलिस..

पुलिस के अनुसार राजापाकर में पुलिस पर हमला किया गया था। इस हमले में चार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अभियुक्तों को महुआ थाने में ले जाया गया था। वहीं पर सभी को हाजत में रखा गया था। इसी क्रम में एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। जहां पर उसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। मजिस्ट्रेट की देखरेख में मेडिकल बोर्ड के द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

क्या है मामला

यह वाक्या राजापाकर प्रखंड के चौसीमा कल्याणपुर फकीर टोला का है। पुलिस के अनुसार एक जुलूस दौरान देर रात आइसक्रीम विक्रेता से आइसक्रीम खाकर पैसे नहीं देने के मामले पर जमकर हंगामा हुआ था। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने हमला कर दिया था। इसमें महुआ थानाध्यक्ष, महिला सिपाही समेत पांच लोग घायल हो गए थे।

Bihar news

Updated on:

07 Sept 2025 01:49 pm

Published on:

07 Sept 2025 01:46 pm

बिहार: वैशाली में पुलिस पर हमला के आरोपी की मौत, तनाव के बाद भारी संख्या में पुलिस तैनात

