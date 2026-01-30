कैरव गांधी अपहरण कांड: कॉन्स्टेबल से कार्बाइन छीन बदमाशों ने की फायरिंग, एनकाउंटर में बिहार के 3 अपराधी ढेर होते-होते बचे

झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच गुरूवार की देर रात हुए एनकाउंटर में बिहार के तीन कुख्यात अपराधी जख्मी हो गए। जिसे आनन फानन में जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैरव गांधी अपहरण कांड में पुलिस अपराधियों को लेकर हथियार रिकवर करने पहुंची थी, इसी क्रम में अपराधियों ने पुलिस की बंदूक छीनकर उनपर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे बाल-बाल बच गए। मामले की सूचना मिलने के बाद जमशेदपुर के एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी समेत तमाम सीनियर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सोनारी साइन मंदिर के पास की यह घटना है।