कैरव गांधी अपहरण कांड: कॉन्स्टेबल से कार्बाइन छीन बदमाशों ने की फायरिंग, एनकाउंटर में बिहार के 3 अपराधी ढेर होते-होते बचे

यह सांकेतिक तस्वीर है। Image Source - AI
झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच गुरूवार की देर रात हुए एनकाउंटर में बिहार के तीन कुख्यात अपराधी जख्मी हो गए। जिसे आनन फानन में जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैरव गांधी अपहरण कांड में पुलिस अपराधियों को लेकर हथियार रिकवर करने पहुंची थी, इसी क्रम में अपराधियों ने पुलिस की बंदूक छीनकर उनपर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे बाल-बाल बच गए। मामले की सूचना मिलने के बाद जमशेदपुर के एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी समेत तमाम सीनियर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सोनारी साइन मंदिर के पास की यह घटना है।
जमशेदपुर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा कि एनकाउंटर में जख्मी तीनों अपराधी बिहार के गया और नालंदा जिले के रहने वाले हैं। घायल अपराधियों की पहचान गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान और रमीज राजा के रूप में हुई है। मुठभेड़ बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में साईं मंदिर के पास रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच हुई।
बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सीएच एरिया से 13 जनवरी को दिनदहाड़े अपराधियों ने प्रसिद्ध उद्योगपति देवांग गांधी के पुत्र 24 वर्षीय कैरव गांधी का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने उन्हें 14 दिनों बाद सकुशल बरामद कर लिया था। लेकिन, इस मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। पुलिस उनकी ही तलाश में छापेमारी के लिए गई थी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग