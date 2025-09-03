Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Police Encounter: एनकाउंटर का सामने आया लाइव वीडियो, देखिए कैसे रिवर्स गियर में गाड़ी लेककर भागे अपराधी

Police Encounter बिहार के मुजफ्फरपुर से पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर  का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद यह यह बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।  

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 03, 2025

police encounter
मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर का सामने आया वीडियो। फोटो- वायरल फोटो सोशल मीडिया

Police Encounter सोशल मीडिया पर लाइव एनकाउंटर का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो मुजफ्फरपुर का है। पुलिस के अनुसार वीडियो साहेबगंज थाना क्षेत्र के गांधी चौक से अशोक चौक रास्ते की है। पुलिस को इनपुट मिला था कि कुछ अपराधी यहां कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस वहां पहले से खड़ी थी। लेकिन, पुलिस को देखते अपराधी फरार होने लगे। पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए फायरिंग भी किया, लेकिन वो फरार हो गए। पुलिस अब उनको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है।

पुलिस फायरिंग करते रही अपराधी भाग गए

वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि फिल्मी अंदाज में पुलिस और बदमाशों का आमना-सामना होता है। पुलिस स्कॉर्पियो को जैसे ही अपराधियों का घेराबंदी करती है अपराधी अचानक से स्कॉर्पियो को रिवर्स गियर में डालकर भागते हैं। पुलिस उनका पीछा भी करती है। उनपर गोली भी चलाती है। लेकिन, बदमाश गाड़ी मोड़कर फरार हो जाते हैं। यह पूरी वारदात पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ये भी पढ़ें

Crime News: पटना में प्रेमिका के लिए प्रेमी ने चलाई गोली, गिरफ्तार प्रेमी ने लड़की से जुड़ी कही ये बात
पटना
image

रिवर्स में गाड़ी लेकर फरार हो गए अपराधी

पुलिस के अनुसार अपराधियों को लेकर इनपुट मिला था। उक्त इनपुट पर ही पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार अपराधी की घेराबंदी भी कर लेती है। लेकिन, वे पुलिसकर्मी को मौके पर देखा तुरंत रिवर्स गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। स्कॉर्पियो को तेजी से रिवर्स गियर में भागते देख आस पास में अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। पुलिस टीम ने करीब आधा किलोमीटर तक उनका पीछा किया, लेकिन अपराधी गाड़ी मोड़कर निकल गए।

अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है

इस पूरे घटना को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने कहा कि स्कॉर्पियो से कुछ बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से आए थे। मौके पर पहले से मौजूद पुलिस को देख कर स्कॉर्पियो सवार सभी अपराधी भाग गए है। पुलिस इस मामले में करवाई कर रही है और स्कॉर्पियो सवार बदमाशों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

ये भी पढ़ें

Patna Crime News: बच्ची ने गुरुजी और मैडम को गंदा काम करते देखा था, पढ़िए स्कूल में बच्ची को जिंदा जलाने की पूरी कहानी..
पटना
Patna Crime News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

03 Sept 2025 04:44 pm

Published on:

03 Sept 2025 04:30 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Police Encounter: एनकाउंटर का सामने आया लाइव वीडियो, देखिए कैसे रिवर्स गियर में गाड़ी लेककर भागे अपराधी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट