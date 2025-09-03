Police Encounter: एनकाउंटर का सामने आया लाइव वीडियो, देखिए कैसे रिवर्स गियर में गाड़ी लेककर भागे अपराधी

Police Encounter सोशल मीडिया पर लाइव एनकाउंटर का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो मुजफ्फरपुर का है। पुलिस के अनुसार वीडियो साहेबगंज थाना क्षेत्र के गांधी चौक से अशोक चौक रास्ते की है। पुलिस को इनपुट मिला था कि कुछ अपराधी यहां कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस वहां पहले से खड़ी थी। लेकिन, पुलिस को देखते अपराधी फरार होने लगे। पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए फायरिंग भी किया, लेकिन वो फरार हो गए। पुलिस अब उनको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है।