Police Encounter: एनकाउंटर का सामने आया लाइव वीडियो, देखिए कैसे रिवर्स गियर में गाड़ी लेककर भागे अपराधी

Police Encounter सोशल मीडिया पर लाइव एनकाउंटर का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो मुजफ्फरपुर का है। पुलिस के अनुसार वीडियो साहेबगंज थाना क्षेत्र के गांधी चौक से अशोक चौक रास्ते की है। पुलिस को इनपुट मिला था कि कुछ अपराधी यहां कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस वहां पहले से खड़ी थी। लेकिन, पुलिस को देखते अपराधी फरार होने लगे। पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए फायरिंग भी किया, लेकिन वो फरार हो गए। पुलिस अब उनको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है।
वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि फिल्मी अंदाज में पुलिस और बदमाशों का आमना-सामना होता है। पुलिस स्कॉर्पियो को जैसे ही अपराधियों का घेराबंदी करती है अपराधी अचानक से स्कॉर्पियो को रिवर्स गियर में डालकर भागते हैं। पुलिस उनका पीछा भी करती है। उनपर गोली भी चलाती है। लेकिन, बदमाश गाड़ी मोड़कर फरार हो जाते हैं। यह पूरी वारदात पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
पुलिस के अनुसार अपराधियों को लेकर इनपुट मिला था। उक्त इनपुट पर ही पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार अपराधी की घेराबंदी भी कर लेती है। लेकिन, वे पुलिसकर्मी को मौके पर देखा तुरंत रिवर्स गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। स्कॉर्पियो को तेजी से रिवर्स गियर में भागते देख आस पास में अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। पुलिस टीम ने करीब आधा किलोमीटर तक उनका पीछा किया, लेकिन अपराधी गाड़ी मोड़कर निकल गए।
इस पूरे घटना को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने कहा कि स्कॉर्पियो से कुछ बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से आए थे। मौके पर पहले से मौजूद पुलिस को देख कर स्कॉर्पियो सवार सभी अपराधी भाग गए है। पुलिस इस मामले में करवाई कर रही है और स्कॉर्पियो सवार बदमाशों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।