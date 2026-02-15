‘मजा लेने गई है, एंजॉय करके लौट आएगी’, पटना पुलिस के व्यवहार पर विधान परिषद में भड़का विपक्ष

'मजा लेने गई है, एंजॉय करके लौट आएगी' बिहार विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने लापता बेटी की तलाश की गुहार लेकर थाना पहुंची मां के साथ व्यवहार की चर्चा करते हुए पटना पुलिस पर जमकर हमला किया। सुनील सिंह ने सदन को बताया कि पटना के राम कृष्ण नगर थाने में एक पीड़िता से ऐसा कहते हुए उसका एफआईआर लेने तक से इंकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि पटना पुलिस का यह व्यवहार पूरे विभाग को शर्मिंदा करने वाला है।