बिहार के डिप्टी सीएम 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त, प्रशांत किशोर का गंभीर आरोप, इस मंत्री की संपत्ति पर भी उठाए सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने जनसुराज पार्टी की फंडिंग पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि पिछले तीन साल में उन्होंने अपनी फीस से 241 करोड़ रुपए कमाए, जिस पर 30.95 करोड़ रुपए जीएसटी और 20 लाख रुपए इनकम टैक्स का भुगतान किया गया। पीके ने कहा, “लोग पूछ रहे हैं पैसा कहां से आता है। यह पूरी कमाई मेरी मेहनत और फीस से हुई है। जिनकी मदद की, उन्होंने हमें भुगतान किया। फंडिंग पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी है। भविष्य में भी हम जनता के सामने फंडिंग की पूरी जानकारी रखेंगे। बिहार में सुधार तब तक हमारा मकसद रहेगा जब तक व्यवस्था सुधरती नहीं।” उन्होंने यह भी कहा कि जनसुराज पार्टी का लक्ष्य केवल सत्ता नहीं, बल्कि बिहार में राजनीतिक सुधार, जवाबदेही और जनता के विश्वास को मजबूत करना है।