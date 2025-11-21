Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: प्रशांत किशोर 15 जनवरी से शुरू करेंगे ये अभियान, जानिए क्या है पूरा प्लान

Bihar Politics: प्रशांत किशोर 15 जनवरी के बाद अपनी टीम के साथ बिहार के सभी प्रखंडों में जाएंगे। महिला रोजगार योजना से मिलने वाली राशि को लेकर वे बिहार की महिलाओं से मिलेंगे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 21, 2025

जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर

जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर (Photo-IANS)

Bihar Politicsबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद, जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर 15 जनवरी से एक नया अभियान शुरू करेंगे। प्रशांत अपनी टीम के साथ फिर से बिहार के सभी प्रखंडों में जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे और उन्हें महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाले दो लाख रुपये के लिए अभियान चलाएंगे। प्रशांत किशोर इस अभियान को शुरू में 18‑20 महीनों तक चलाने की योजना बना रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से जनसुराज पार्टी हतोत्साहित नहीं है, बल्कि वह और अधिक ताकत के साथ एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

पीके का प्लान तैयार

पीके ने अगले 18-20 महीनों का प्लान बना तैयार कर लिया है जिसकी शुरुआत 15 जनवरी(खरमास) के बाद होगी। प्रशांत किशोर ने बिहार के भितिहरवा आश्रम में पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार सरकार के पास इस काम के लिए पैसा नहीं था पर वर्ल्ड बैंक के कर्ज के पैसे को डायवर्ट करके लोगों के खाते में भेजे गए। बिहार सरकार ने दो-दो लाख देने का वादा भी किया है। जन सुराज इसे दिलाने के लिए पूरे बिहार में वार्ड स्तर पर अभियान चलाएगा।सभी परिवारों का फॉर्म भरवाकर सरकार तक पहुंचाया जाएगा।

वार्ड स्तर पर चलाया जाएगा अभियान

उन्होंने कहा कि सरकार ने दो‑दो लाख रुपये देने का वादा किया है। जनसुराज इसे अभियान के रूप में पूरे बिहार में वार्ड स्तर पर चलाएगा। सभी महिलाओं के फॉर्म भरवाकर सरकार तक पहुंचाए जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार ने जिन महिलाओं को दस हजार रुपये दिए हैं, उनके काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जनसुराज ले रहा है। सरकार या प्रशासन के अधिकारी यह कह सकते हैं कि यदि महिलाओं ने फॉर्म नहीं भरा तो ऐसा कहने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

दो लाख नहीं मिलने पर घेराव किया जाएगा

पीके ने कहा कि आने वाले 18-20 महीनों में हर वार्ड में जाकर इस काम को करेंगे। इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2026 से होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की डेढ़ करोड़ महिलाओं को सरकार ने 10 हजार रूपये व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया है। जन सुराज अब उन सभी डेढ़ करोड़ महिलाओं का फॉर्म भरवाने का जिम्मा उठा रही है। ताकि सभी महिलाओं को दो लाख रूपये मिल जाएं। इसके लिए जन सुराज राज्य के एक लाख 18 हजार वार्डों में बैठक करेगा और जिनसे वोट खरीदे गए उनसे फॉर्म भरवाया जायेगा। ताकि उन्हें दो लाख मिल जाएं या पता चल जाए कि किसी भी लालच में पड़कर वोट बेचने का काम नहीं करना है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो सभी पीड़ितों के साथ पदाधिकारियों का घेराव किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Bihar politics: उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को ही क्यों बनाया मंत्री, बताया इसके पीछे का लॉजिक
पटना
Upendra Kushwaha

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

21 Nov 2025 01:58 pm

Published on:

21 Nov 2025 01:31 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: प्रशांत किशोर 15 जनवरी से शुरू करेंगे ये अभियान, जानिए क्या है पूरा प्लान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: क्या चिराग पासवान बनेंगे बिहार के CM? सवाल पर मां रीना पासवान ने कर दी भविष्यवाणी

पटना

Bihar Politics: कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे पप्पू यादव क्यों लेट गए जमीन पर? करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान

Bihar politics; पप्पू यादव
पटना

बिहार कांग्रेस में भूचाल, महिला विंग की अध्यक्ष ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बोलीं- अब बस नैतिक जिम्मेदारी ले रही हूं

डॉ. सरवत जहां फातमा
पटना

बिहार में शपथ ग्रहण के बाद डिप्टी सीएम पोस्ट को लेकर चिराग पासवान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- PM मोदी ने…

Chirag Paswan
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.