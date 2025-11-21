Bihar Politics: प्रशांत किशोर 15 जनवरी से शुरू करेंगे ये अभियान, जानिए क्या है पूरा प्लान

पीके ने कहा कि आने वाले 18-20 महीनों में हर वार्ड में जाकर इस काम को करेंगे। इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2026 से होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की डेढ़ करोड़ महिलाओं को सरकार ने 10 हजार रूपये व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया है। जन सुराज अब उन सभी डेढ़ करोड़ महिलाओं का फॉर्म भरवाने का जिम्मा उठा रही है। ताकि सभी महिलाओं को दो लाख रूपये मिल जाएं। इसके लिए जन सुराज राज्य के एक लाख 18 हजार वार्डों में बैठक करेगा और जिनसे वोट खरीदे गए उनसे फॉर्म भरवाया जायेगा। ताकि उन्हें दो लाख मिल जाएं या पता चल जाए कि किसी भी लालच में पड़कर वोट बेचने का काम नहीं करना है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो सभी पीड़ितों के साथ पदाधिकारियों का घेराव किया जाएगा।