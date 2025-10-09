बिहार विधानसभा चुनाव: जन सुराज की पहली लिस्ट जारी होते पार्टी में क्यों शुरू हो गया विरोध, जानें पीके ने क्या कहा ?

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जन सुराज की ओर से पहली लिस्ट जारी किया गया। लिस्ट जारी होने के साथ ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसपर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उम्मीदवारों का चयन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया गया है। उन्होंने दावा किया कि यह सूची बिहार की जनता की आकांक्षाओं और बदलाव की मांग को प्रतिबिंबित करती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की ओर से गुरुवार को पटना में 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। इसके साथ ही हंगामा शुरू हो गया। पार्टी के पटना कार्यालय में टिकट न मिलने से नाराज हुए करीब एक दर्जन से ज्यादा नेताओं ने नारेबाजी करते हुए हंगामा कर दिया। इससे वहां गहमागहमी की स्थिति बन गई।