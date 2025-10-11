बिहार विधानसभा चुनाव: राघोपुर में प्रशांत किशोर ने कहा ‘तेजस्वी को भागना पड़ेगा…’, NDA को भी ललकारा

प्रशांत किशोर ने राघोपुर के रुस्तमपुर चौक, कबीर चौक, पहाड़पुर और प्रखंड कार्यालय के इलाकों में जाकर लोगों से बात की। लोगों ने उन्हें इलाके में समस्याओं के अंबार के बारे में जानकारी दी। यह भी बताया कि गंगा दियारा का यह इलाका करीब करीब साल भर पानी में डूबा रहता है। लेकिन यहां के विधायक तेजस्वी यादव कभी हमलोगों से मिलने, हमारी समस्याओं को देखने नहीं आते हैं।