बिहार विधानसभा चुनाव: राघोपुर में प्रशांत किशोर ने कहा ‘तेजस्वी को भागना पड़ेगा…’, NDA को भी ललकारा

जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर आज आरजेडी गढ़ राघोपुर से अपनी चुनावी यात्रा की शुरूआत की। पीके ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि यहां की विकास यहां की कहानी बताने के लिए काफी है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 11, 2025

प्रशांत किशोर। फोटो-पत्रिका

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों की सरगर्मी बढ़ गई है। 51 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने के बाद प्रशांत किशोर आज आरजेडी के गढ़ राघोपुर विधानसभा से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। राघोपुर अभी तेजस्वी यादव विधायक हैं। लेकिन प्रशांत किशोर से राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात कहकर यहां की राजनीति सरगर्मी बढ़ा दी है।

तेजस्वी पर कसा तंज

राघोपुर जाने से पहले प्रशांत किशोर ने कहा, "हम बिहार के उस क्षेत्र में जा रहे हैं, जो बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यह सब तब है जब इस क्षेत्र ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दिया। लेकिन अभी तक यहां बच्चों के लिए स्कूल नहीं है।महिलाओं के लिए अस्पताल नहीं है।आज तक सड़क नहीं है।

महिलाओं के लिए अस्पतला नहीं

तेजस्वी यादव के क्षेत्र पहुंचने पर उन्होंने कई जगह घूम-घूमकर आम लोगों से खासकर महिलाओं से बात की। उनकी समस्याओं को समझा। इस दौरान महिलाओं ने इलाके में स्कूल न होने, अस्पताल न होने की शिकायतें की। कहा कि बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो रही है। परिवार में किसी सदस्य के बीमार पड़ने पर इलाज के लिए पटना जाना पड़ता है।

राघोपुर के लोगों से मिले

प्रशांत किशोर ने राघोपुर के रुस्तमपुर चौक, कबीर चौक, पहाड़पुर और प्रखंड कार्यालय के इलाकों में जाकर लोगों से बात की। लोगों ने उन्हें इलाके में समस्याओं के अंबार के बारे में जानकारी दी। यह भी बताया कि गंगा दियारा का यह इलाका करीब करीब साल भर पानी में डूबा रहता है। लेकिन यहां के विधायक तेजस्वी यादव कभी हमलोगों से मिलने, हमारी समस्याओं को देखने नहीं आते हैं।

कौन होगा उम्मीदवार

इस दौरान प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी में यह नियम लागू किया गया है कि आपके क्षेत्र की जनता अगर चाहेगी तभी आप उम्मीदवार होंगे। इसलिए हम आज राघोपुर आए हैं यह देखने कि यहां की जनता किसे देखना चाहती है। अब पार्टी की मीटिंग में अगले दो दिनों में यह तय हो जाएगा कि राघोपुर से कौन उम्मीदवार होगा।

माता महारानी मंदिर में भी दर्शन किए

उन्होंने इस दौरान राघोपुर प्रखंड कार्यालय के पास माता महारानी मंदिर में भी दर्शन किए। पूरे विधिविधान से पूजा की। उन्हें लड्डू से तौला भी गया। जन सुराज कार्यकताओं ने भव्य तरीके से पूरे उत्साह में ढोल-नगाड़े बजाकर और जेसीबी से फूल बरसाकर प्रशांत किशोर का स्वागत किया।

