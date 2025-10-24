बिहार चुनाव: अमित शाह पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा-बिहार में पहले बूथ लुटता था, अब उम्मीदवार लूटाने लगा

बिहार में पहले बूथ लूटा जाता था, लेकिन अब तो बिहार में उम्मीदवार को ही लूट लिया जा रहा है। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने हमारे 3-4 उम्मीदवार को लूट लिया है। लेकिन, गोपालगंज में आज एक सूद समेत वापस मिल गया है। बाकी का हिसाब बिहार की जनता करेगी। दरअसल, जन सुराज गोपालगंज में निर्दलीय उम्मीदवार अनूप श्रीवास्तव को अपना समर्थन देने का एलान किया है। पीके ने दानापुर, गोपालगंज और ब्रह्मपुर सीट की चर्चा करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भाजपा नेताओं पर दबाव बनाकर जन सुराज के प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने या नॉमिनेशन वापस लेने के लिए मजबूर किया है।