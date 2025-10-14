Patrika LogoSwitch to English

पटना

जन सुराज में लिस्ट जारी होते पटना से समस्तीपुर तक हंगामा, पीके पर आरोप लगाने वालों को पार्टी ने किया नजरबंद

जन सुराज पार्टी की ओर से सोमवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी गई। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद मचा बवाल। शेखपुरा हाउस में नाराज कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे में पक्षपात और पैसों के लेनदेन का लगाया आरोप ।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 14, 2025

जन सुराज में लिस्ट जारी होते हंगामा। फोटो- पत्रिका

जन सुराज पार्टी की ओर से सोमवार को दूसरी लिस्ट जारी की गई। जनसुराज की दूसरी लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई। सीटों की घोषणा के साथ ही नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर के सामने जमकर हंगामा किया।आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर पर पैसा लेकर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया। टिकट नहीं मिलने से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जब अपनी बात पत्रकारों के सामने अपनी बात रखनी शुरू किया तो जन सुराज के कुछ लोग उनको जबरन पकड़-पकड़ कर कमरे में बंद कर दिया। इससे उनके साथ आए लोगों में भयभीत हो गए। जन सुराज की ओर से 116 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। पहली लिस्ट 9 अक्टूबर को जारी की गई थी। जिसमें 51 कैंडीडेट्स के नाम का ऐलान हुआ था। उस वक्त भी प्रशांत किशोर पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगा था।

कैसे शुरू हुआ हंगामा?

पटना के शेखपुरा हाउस में प्रशांत किशोर, जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस कांफ्रेंस कर उम्मीदवारों के नाम का जैसे ऐलान किया बवाल शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने PK के सामने कई गंभीर आरोप लगाए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पीके पर ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने का आरोप लगाया। टेकारी विधानसभा से आए लोगों ने आरोप लगाया कि पार्टी द्वारा पैसा लेकर टिकट बांटा जा रहा है। जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही। इनका कहना था कि प्रशांत किशोर के साथ जिन कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा की पीके अब उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं।

समस्तीपुर मे भी हंगामा

जन सुराज में टिकट बंटवारे के बाद समस्तीपुर जिले के वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में जमकर हंगामा हुआ। वारिसनगर से संभावित प्रत्याशी डॉ. गोबिंद कुमार को टिकट नहीं मिलने से आक्रोशित समर्थक भड़क गए। उन्होंने जन सुराज के कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ की और जमकर गाली-गलौज किया। हंगामे के दौरान नाराज समर्थकों ने पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर के पोस्टर भी फाड़ दिए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में पीके का पुतला व पोस्टर बैनर जलाया गया। जन सुराज ने समस्तीपुर जिले के RJD के पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है।

क्यों हो रहा विरोध

प्रशांत किशोर द्वारा प्रत्याशियों की सूची में वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से सत्यनारायण उर्फ प्रदीप सहनी के नाम की घोषणा होने के साथ ही हंगामा शुरू हो गया। जन सुराज ने प्रदीप सहनी को अपना टिकट दिया है। इसपर डॉ. गोबिंद कुमार के समर्थक आवेश में आ गए और उन्होंने तत्काल कार्यालय परिसर में हंगामा शुरू कर दिया।

पटना
image

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

14 Oct 2025 07:01 am

Hindi News / Bihar / Patna / जन सुराज में लिस्ट जारी होते पटना से समस्तीपुर तक हंगामा, पीके पर आरोप लगाने वालों को पार्टी ने किया नजरबंद

