बिहार में पिछड़ा-अतिपिछड़ा समाज पर सियासी जंग तेज, मंत्री प्रेम कुमार ने राजद-कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

मंत्री प्रेम कुमार (फोटो-पत्रिका)
बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता प्रेम कुमार ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राजद और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब ये दोनों दल सत्ता में रहे, तब उन्होंने पिछड़े और अति-पिछड़े समाज को न अधिकार दिया और न ही सम्मान। मंत्री प्रेम कुमार ने राजद के ‘कर्पूरी अतिपिछड़ा अधिकार सम्मेलन’ का उदाहरण देते हुए बताया कि इसमें तेली, कानू, दांगी और चौरासिया जातियों के लिए प्रवेश निषेध कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तेली समाज के नेता और विधायक रणविजय साहू तथा कानू समाज के नेता गोपाल गुप्ता को कार्यक्रम से लौटा दिया गया।
प्रेम कुमार ने जोर देकर कहा, “यही है उनका अतिपिछड़ा अधिकार मॉडल,” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजद केवल वोट बैंक की राजनीति करता है और जातिगत समीकरणों को हथियार बनाकर समाज को बांटता है।
प्रेम कुमार ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव आज ‘जननायक’ के नाम पर केवल अतिपिछड़ा वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उनके पिता लालू यादव ने कर्पूरी बाबू को हमेशा अपमानित किया और उन्हें ‘कपटी ठाकुर’ कहकर संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद ने 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद कर्पूरी बाबू के नाम पर कोई ठोस काम नहीं किया, जबकि एनडीए सरकार ने उन्हें ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया और पिछड़ा आयोग को संवैधानिक मान्यता दी।
प्रेम कुमार ने यह भी कहा कि राजद और कांग्रेस हमेशा पिछड़े और अति-पिछड़े समाज के साथ गद्दारी करते आए हैं। उनका लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना होता है, जबकि समाज के हितों की उन्हें कोई परवाह नहीं।
मंत्री ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों का लंबा ब्यौरा देते हुए कहा कि पिछड़े और अति-पिछड़ा समाज के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ चलाई गई हैं। उन्होंने बताया कि बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय कर्पूरी बाबू के नाम पर स्थापित किया जा रहा है। अतिपिछड़ा कल्याण बजट में 44 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्ष 2022 में ईबीसी आयोग का गठन किया गया। सभी जिलों में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास की स्थापना, जिससे अति-पिछड़ा छात्रों को शिक्षा और छात्रवृत्ति की सुविधाएँ प्राप्त हों।
प्रेम कुमार ने कहा, “पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार और पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार दृढ़ संकल्प के साथ पिछड़ा-अतिपिछड़ा समाज को सशक्त कर रही है। महागठबंधन चुनाव आते ही केवल राग अलापने लगते हैं।”
मंत्री ने आरोप लगाया कि लालू यादव ने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए केवल राजनीति की। इसके लिए राजद ने पिछड़ा-अतिपिछड़ा विरोधी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बिहार के पिछड़ों के साथ गद्दारी की।
उन्होंने कहा कि राजद सत्ता में आएगी तो गैर-यादव (पिछड़ा, दलित, वंचित, मुसलमान) कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जबकि एनडीए की सरकार में किसी भी समाज का नेता मुख्यमंत्री बनने की संभावना रखता है। प्रेम कुमार ने जोर देकर कहा कि महागठबंधन केवल चुनाव आते ही पिछड़ा-अतिपिछड़ा समाज का मुद्दा उठाता है, जबकि वास्तविक काम एनडीए सरकार करती है।
प्रेम कुमार ने पिछड़े और अति-पिछड़ा वर्ग के लिए लागू विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा देते हुए कहा कि वर्ष 2006 से पंचायतों में 20 प्रतिशत आरक्षण। 2007 से नगर निकायों के सभी कोटि के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण। भाजपा ने ओबीसी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग के नेताओं को केवल नारों में नहीं बल्कि नीतियों में दर्जा दिया। 01 मार्च 2027 से पूरे देश में जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक निर्णय। उन्होंने दावा किया कि पिछड़ा और अति-पिछड़ा समाज कभी भी राजद को बिहार की सत्ता नहीं सौंपेगा।
मंत्री प्रेम कुमार ने भाजपा की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिया। भाजपा ने मध्यप्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में ओबीसी और एसटी मुख्यमंत्रियों को प्रदेश की कमान दी।
प्रेम कुमार ने कहा कि भाजपा ने ओबीसी समाज को केवल नारों में नहीं, बल्कि नीतियों में दर्जा दिया। उन्होंने जातिगत जनगणना को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि इससे पिछड़ा और अति-पिछड़ा समाज के अधिकार मजबूत होंगे।
इस प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल, मीडिया सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलु और प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मनोज कुमार भी मौजूद रहे।
