बिहार में पिछड़ा-अतिपिछड़ा समाज पर सियासी जंग तेज, मंत्री प्रेम कुमार ने राजद-कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता प्रेम कुमार ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राजद और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब ये दोनों दल सत्ता में रहे, तब उन्होंने पिछड़े और अति-पिछड़े समाज को न अधिकार दिया और न ही सम्मान। मंत्री प्रेम कुमार ने राजद के ‘कर्पूरी अतिपिछड़ा अधिकार सम्मेलन’ का उदाहरण देते हुए बताया कि इसमें तेली, कानू, दांगी और चौरासिया जातियों के लिए प्रवेश निषेध कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तेली समाज के नेता और विधायक रणविजय साहू तथा कानू समाज के नेता गोपाल गुप्ता को कार्यक्रम से लौटा दिया गया।