9 बार जेल जा चुका गैंगस्टर पंकज सहनी फिर पकड़ा गया, पटना पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ दबोचा

सदर एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि पंकज सहनी मूल रूप से लखीसराय का निवासी है। वहां भी इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा मुंगेर, किऊल और जीआरपी थानों में भी इसके नाम पर केस दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि पंकज सहनी न केवल अपराध करता था, बल्कि अपना गिरोह भी चलाता था। उसके नेटवर्क की जड़ें लखीसराय से लेकर पटना और मुंगेर तक फैली हुई हैं। आशंका है कि इसके पास मिले हथियार भी मुंगेर और लखीसराय से ही खरीदे गए थे। पुलिस ने हथियारों की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया है।