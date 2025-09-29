Patrika LogoSwitch to English

पटना

9 बार जेल जा चुका गैंगस्टर पंकज सहनी फिर पकड़ा गया, पटना पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ दबोचा

पटना पुलिस ने गैंगस्टर पंकज सहनी को गिरफ्तार कर लिया है। वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। पुलिस ने उसे बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ पकड़ा है। वो पहले भी 9 बार जेल जा चुका है। 

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Sep 29, 2025

पटना पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर पंकज सहनी

पटना पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर पंकज सहनी (फोटो- पत्रिका)

पटना पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर पंकज सहनी को गिरफ्तार कर लिया। सहनी को रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र से उस समय दबोचा गया, जब वह अपने गिरोह के साथ किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहा था। पुलिस ने इसके पास से भारी मात्रा में हथियार और नगद बरामद किया है।

बरामद सामान में 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 20 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन और 50 हजार रुपये के पुराने नोट शामिल हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर समय रहते यह कार्रवाई नहीं की जाती, तो सहनी और उसका गिरोह पटना में किसी बड़े अपराध को अंजाम दे सकते थे।

20 से ज्यादा संगीन मामलों में वांछित, 9 बार जा चुका जेल

पटना पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पंकज सहनी का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती और अवैध हथियारों से जुड़े 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। वह अब तक 9 बार जेल जा चुका है, लेकिन हर बार जमानत पर छूटकर फिर से आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सहनी की गिरफ्तारी से पटना पुलिस को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वह लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय था।

लखीसराय से मुंगेर तक फैला नेटवर्क

सदर एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि पंकज सहनी मूल रूप से लखीसराय का निवासी है। वहां भी इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा मुंगेर, किऊल और जीआरपी थानों में भी इसके नाम पर केस दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि पंकज सहनी न केवल अपराध करता था, बल्कि अपना गिरोह भी चलाता था। उसके नेटवर्क की जड़ें लखीसराय से लेकर पटना और मुंगेर तक फैली हुई हैं। आशंका है कि इसके पास मिले हथियार भी मुंगेर और लखीसराय से ही खरीदे गए थे। पुलिस ने हथियारों की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया है।

व्यापारियों की लिस्ट मिली, बड़े अपराध की थी तैयारी

पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि सहनी और उसका गैंग पटना के कुछ बड़े व्यापारियों को टारगेट करने की तैयारी में था। इसके पास से कुछ ऐसे कागजात और नोट्स मिले हैं जिनमें व्यापारियों के नाम दर्ज हैं। पुलिस यह भी मान रही है कि वह रंगदारी और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था।

गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश तेज

पुलिस की पूछताछ में पंकज सहनी ने अपने गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उसके कई सहयोगियों की गिरफ्तारी हो सकती है।

पुलिस की बड़ी कामयाबी

पटना पुलिस का कहना है कि पंकज सहनी की गिरफ्तारी से राजधानी में अपराध की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। रामकृष्णा नगर थाना पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने अपील की है कि शहर के लोग संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि अपराधियों पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।

बिहार के डिप्टी सीएम 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त, प्रशांत किशोर का गंभीर आरोप, इस मंत्री की संपत्ति पर भी उठाए सवाल
पटना

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

29 Sept 2025 05:14 pm

29 Sept 2025 05:14 pm

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

राष्ट्रीय

पटना

