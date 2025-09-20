Pind Daan in Gaya: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गया जी पहुंचीं, विष्णुपद मंदिर में पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए करेंगी पिंडदान

Pind Daan in Gaya: राष्ट्रपति द्रौपती मुर्मू शनिवार को अपने पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान करने गया जी पहुंची। गया एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उनकी आगवानी की। गया एयरपोर्ट से वे सीधे विष्णुपद मंदिर पहुंचीं। राष्ट्रपति पितृपक्ष में अपने पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहां पर पिंडदान करने के बाद दोपहर 12 बजे दिल्ली लौट जायेंगी। इससे पहले शुक्रवार को रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गया जी पहुंचकर पिंडदान किया। उनके साथ पुत्र अनंत अंबानी भी आए थे।