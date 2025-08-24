 Voter adhikar yatra: वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल, जानें यात्रा कब पहुंचेगी मधुबनी

बिहार में कथित 'वोटचोरी' के खिलाफ राहुल गांधी की “वोटर अधिकार यात्रा” का पहला हफ़्ता पूरा हो गया। यात्रा में बड़ी संख्या भीड़ उमड़ रही है। इसको देखते हुए कांग्रेस के साथ महागठबंधन के लोग भी काफी उत्साहित हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का वोट चोरी पर अनुकूल आदेश यात्रा के संकेत शुभ हैं। अगले सप्ताह प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता भी यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस खेमे में इस बात को लेकर उत्साह है कि राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस, संसद में लगातार प्रदर्शन के बाद अब वोटर अधिकार यात्रा की वजह से “वोटचोरी” विरोधी अभियान बिहार ही नहीं देश भर में चर्चा का विषय बन गया है।