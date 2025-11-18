Lalu family crisis: रोहिणी के दोनों मामा भड़के, कहा- संजय यादव तो घर का नौकर था, हरियाणा का कोई व्यक्ति जब भी घर में घुसता है तो…

रोहिणी को मिला दोनों मामा का समर्थन। (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
Lalu family crisis: रोहिणी आचार्य के समर्थन में उनके दोनों मामा अब सामने आ गए हैं। राबड़ी देवी के दोनों भाइयों ने अपनी भांजी का समर्थन करते हुए कहा कि बहुत हो गया अब तेजस्वी यादव को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इस मामले पर लालू जी को डिसीजन लेना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा। इधर, सुभाष यादव ने संजय यादव पर प्रहार करते हुए कहा कि संजय घर का नौकर है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रेम चंद गुप्ता ने लालू यादव को फंसा दिया, उसी तरह संजय ने तेजस्वी को फंसा दिया और पार्टी को खत्म कर दिया। अब परिवार को खत्म करने पर लगा है।
तेजस्वी यादव के मामा सुभाष यादव ने रोहिणी का समर्थन करते हुए कहा कि संजय यादव कौन है? वो तो घर का नौकर है। मेरे सामने वो वेतन पर बहाल होकर आया था। पार्टी उसको प्रति माह एक लाख रुपये वेतन दिया करती थी। वो न तो कोई पार्टी का कार्यकर्ता है और न ही परिवार का सदस्य। वो ब्लैकमेलिंग करके राज्यसभा का सदस्य बन गया। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा का जब जब कोई आदमी आता है तब लालू परिवार फंसता है। प्रेमचंद्र गुप्ता की चर्चा करते हुए कहा कि उसने लालू यादव को फंसा दिया। अब संजय ने तेजस्वी को फंसा दिया है। पार्टी और परिवार को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के यादव संजय से इतना नाराज हैं कि वो अगर कही बिहार में चला जाए तो यादव परिवार के लोग उसकी दवाई कर देंगे।
सुभाष यादव ने तेजस्वी यादव पर भी निशान साधते हुए कहा कि पार्टी को संजय के भरोसे छोड़कर अपने दिन के 12 बजे वो सोकर उठते हैं। जबकि बिहार की जनता चाहती है कि उनका नेता सुबह 5 बजे मिले। रात के 10 बजे रात को भी बिहार की जनता चाहती है कि हमारा नेता हमसे आमने-सामने बात करे। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में कौन ज्यादा योग्य है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि तेज प्रताप ज्यादा योग्य हैं। उसकी भाषा बदल चुकी है।
इधर, साधु यादव ने अपनी भांजी रोहिणी का समर्थन करते हुए कहा कि मां-बाप का घर सिर्फ तेजस्वी यादव का नहीं है, ये रोहिणी आचार्य समेत उनकी और भी जो बहनें हैं, उन सभी का भी है। सबको पूरा सम्मान और पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव की मनमानी बहुत हो गई, घर परिवार और पार्टी को बचाने के लिए अब तेजस्वी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि तेजस्वी ने पार्टी और परिवार दोनों को बर्बाद कर दिया है। उसके अहंकार के कारण ही परिवार और पार्टी दोनों खत्म हो रहा है।
लालू यादव को घर में ही नजरबंद कर लिया गया है? इस सवाल पर साधु यादव ने कहा कि किसी में इतनी ताकत नहीं है जो लालू प्रसाद यादव को नजर बंद कर ले। उन्होंने आगे कहा कि जब तक साधु यादव है कोई भी लालू प्रसाद यादव की तरफ निगाह भी नहीं उठा सकता।
साधु यादव ने कहा कि इस मामले पर तेज प्रताप यादव को भी आगे आना होगा। तेजप्रताप यादव के आगे आने पर सब ठीक हो जाएगा। संजय यादव पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि परिवार के बीच में कोई बाहरी आदमी उंगली डालेगा तो उसकी उंगली काट दी जाएगी। यह काम कोई और नहीं बल्कि साधु यादव करेगा।
