Lalu family crisis: रोहिणी के दोनों मामा भड़के, कहा- संजय यादव तो घर का नौकर था, हरियाणा का कोई व्यक्ति जब भी घर में घुसता है तो…

तेजस्वी यादव के मामा सुभाष यादव ने रोहिणी का समर्थन करते हुए कहा कि संजय यादव कौन है? वो तो घर का नौकर है। मेरे सामने वो वेतन पर बहाल होकर आया था। पार्टी उसको प्रति माह एक लाख रुपये वेतन दिया करती थी। वो न तो कोई पार्टी का कार्यकर्ता है और न ही परिवार का सदस्य। वो ब्लैकमेलिंग करके राज्यसभा का सदस्य बन गया। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा का जब जब कोई आदमी आता है तब लालू परिवार फंसता है। प्रेमचंद्र गुप्ता की चर्चा करते हुए कहा कि उसने लालू यादव को फंसा दिया। अब संजय ने तेजस्वी को फंसा दिया है। पार्टी और परिवार को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के यादव संजय से इतना नाराज हैं कि वो अगर कही बिहार में चला जाए तो यादव परिवार के लोग उसकी दवाई कर देंगे।