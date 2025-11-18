Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Lalu family crisis: रोहिणी के दोनों मामा भड़के, कहा- संजय यादव तो घर का नौकर था, हरियाणा का कोई व्यक्ति जब भी घर में घुसता है तो…

Lalu family crisis रोहिणी आचार्य को अपने दोनों मामा का समर्थन मिला है। दोनों मामा ने कहा है कि माता‑पिता का घर बेटी का भी होता है। उन्होंने प्रेमचंद्र गुप्ता की चर्चा करते हुए संजय यादव पर तंज कसा है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 18, 2025

रोहिणी को मिला दोनों मामा का समर्थन। (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

Lalu family crisis: रोहिणी आचार्य के समर्थन में उनके दोनों मामा अब सामने आ गए हैं। राबड़ी देवी के दोनों भाइयों ने अपनी भांजी का समर्थन करते हुए कहा कि बहुत हो गया अब तेजस्वी यादव को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इस मामले पर लालू जी को डिसीजन लेना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा। इधर, सुभाष यादव ने संजय यादव पर प्रहार करते हुए कहा कि संजय घर का नौकर है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रेम चंद गुप्ता ने लालू यादव को फंसा दिया, उसी तरह संजय ने तेजस्वी को फंसा दिया और पार्टी को खत्म कर दिया। अब परिवार को खत्म करने पर लगा है।

प्रेमचंद्र गुप्ता लालू को संजय तेजस्वी को फंसा दिया

तेजस्वी यादव के मामा सुभाष यादव ने रोहिणी का समर्थन करते हुए कहा कि संजय यादव कौन है? वो तो घर का नौकर है। मेरे सामने वो वेतन पर बहाल होकर आया था। पार्टी उसको प्रति माह एक लाख रुपये वेतन दिया करती थी। वो न तो कोई पार्टी का कार्यकर्ता है और न ही परिवार का सदस्य। वो ब्लैकमेलिंग करके राज्यसभा का सदस्य बन गया। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा का जब जब कोई आदमी आता है तब लालू परिवार फंसता है। प्रेमचंद्र गुप्ता की चर्चा करते हुए कहा कि उसने लालू यादव को फंसा दिया। अब संजय ने तेजस्वी को फंसा दिया है। पार्टी और परिवार को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के यादव संजय से इतना नाराज हैं कि वो अगर कही बिहार में चला जाए तो यादव परिवार के लोग उसकी दवाई कर देंगे।

 12 बजे सोकर उठते हैं तेजस्वी

सुभाष यादव ने तेजस्वी यादव पर भी निशान साधते हुए कहा कि पार्टी को संजय के भरोसे छोड़कर अपने दिन के 12 बजे वो सोकर उठते हैं। जबकि बिहार की जनता चाहती है कि उनका नेता सुबह 5 बजे मिले। रात के 10 बजे रात को भी बिहार की जनता चाहती है कि हमारा नेता हमसे आमने-सामने बात करे। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में कौन ज्यादा योग्य है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि तेज प्रताप ज्यादा योग्य हैं। उसकी भाषा बदल चुकी है।

मां बाप के घर पर बेटी का भी अधिकार

इधर, साधु यादव ने अपनी भांजी रोहिणी का समर्थन करते हुए कहा कि मां-बाप का घर सिर्फ तेजस्वी यादव का नहीं है, ये रोहिणी आचार्य समेत उनकी और भी जो बहनें हैं, उन सभी का भी है। सबको पूरा सम्मान और पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव की मनमानी बहुत हो गई, घर परिवार और पार्टी को बचाने के लिए अब तेजस्वी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि तेजस्वी ने पार्टी और परिवार दोनों को बर्बाद कर दिया है। उसके अहंकार के कारण ही परिवार और पार्टी दोनों खत्म हो रहा है।

लालू प्रसाद नजरबंद

लालू यादव को घर में ही नजरबंद कर लिया गया है? इस सवाल पर साधु यादव ने कहा कि किसी में इतनी ताकत नहीं है जो लालू प्रसाद यादव को नजर बंद कर ले। उन्होंने आगे कहा कि जब तक साधु यादव है कोई भी लालू प्रसाद यादव की तरफ निगाह भी नहीं उठा सकता।

तेजप्रताप को आगे आना होगा

साधु यादव ने कहा कि इस मामले पर तेज प्रताप यादव को भी आगे आना होगा। तेजप्रताप यादव के आगे आने पर सब ठीक हो जाएगा। संजय यादव पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि परिवार के बीच में कोई बाहरी आदमी उंगली डालेगा तो उसकी उंगली काट दी जाएगी। यह काम कोई और नहीं बल्कि साधु यादव करेगा।

ये भी पढ़ें

चुनाव परिणाम 2025: ‘सपनों की दुनिया में CM बन रहा था तेजस्वी…’ RJD की करारी हार पर भड़के लालू के पुराने साथी
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

18 Nov 2025 11:15 am

Published on:

18 Nov 2025 10:37 am

Hindi News / Bihar / Patna / Lalu family crisis: रोहिणी के दोनों मामा भड़के, कहा- संजय यादव तो घर का नौकर था, हरियाणा का कोई व्यक्ति जब भी घर में घुसता है तो…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM Kisan Yojana: बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख को खाते में आएगा 21वीं किस्त का पैसा

PM Kisan Samman Nidhi
पटना

Lalu family crisis: पार्टी में परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं- लालू-राबड़ी के सामने तेजस्वी ने कर दिया साफ

पटना

रोहिणी आचार्य के मामले पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी, जानें परिवार और पार्टी के लिए क्या कहा

Lalu Prasad Yadav
राष्ट्रीय

‘संजय यादव मुर्दाबाद…बिहार छोड़ो’: राबड़ी के आवास पर RJD कार्यकर्ताओं का हंगामा

RJD workers
राष्ट्रीय

‘बेटी घर छोड़कर चली गई, लालू देखते रहे’: पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने RJD प्रमुख पर उठाए सवाल

Rohini Acharya and Lalu Prasad
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.