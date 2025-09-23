नवरात्रि में कैसा रहेगा मौसम? बारिश को लेकर क्या है अपडेट, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा मौसम?

नवरात्रि शुरू होने के साथ ही इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि पूजा में मौसम कैसा रहेगा? बारिश होगी या नहीं। मौसम विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नवरात्रि में बिहार में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 सितंबर तक बिहार में बारिश होगी। इस दौरान बिहार के 22 जिलों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में हल्की बारिश होगी और कुछ जिलों में भारी बारिश होगी। इसके साथ ही 30 से 40 किमी प्रति घंटा की गति से हवा चलने और ठनका गिरने की भी संभावना है।