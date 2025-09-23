Patrika LogoSwitch to English

पटना

नवरात्रि में कैसा रहेगा मौसम? बारिश को लेकर क्या है अपडेट, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने आज का मौसम अपडेट करते हुए गया में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे में गया जी और इसके आस पास में बारिश हो सकती है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 23, 2025

CG Weather Update: दुर्ग में आज मौसम रहेगा सुहाना, बादलों संग बरसात की उम्मीद(photo-patrika)
CG Weather Update: दुर्ग में आज मौसम रहेगा सुहाना, बादलों संग बरसात की उम्मीद(photo-patrika)

नवरात्रि शुरू होने के साथ ही इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि पूजा में मौसम कैसा रहेगा? बारिश होगी या नहीं। मौसम विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नवरात्रि में बिहार में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 सितंबर तक बिहार में बारिश होगी। इस दौरान बिहार के 22 जिलों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में हल्की बारिश होगी और कुछ जिलों में भारी बारिश होगी। इसके साथ ही 30 से 40 किमी प्रति घंटा की गति से हवा चलने और ठनका गिरने की भी संभावना है।

बिहार के इन जिलों में भारी बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार नवरात्रि को दौरान बिहार के कैमूर, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया,खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नालंदा, जहानाबाद, पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में औसत से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी-तूफान और ठनका गिरने की भी संभावना है।

ये भी पढ़ें

NDA Seat Sharing: बिहार में इस दिन हो सकता है NDA में सीटों का बंटवारा, जानिए किसका हो रहा इंतजार
पटना
Amit Shah and Nitish Kumar met

दुर्गा पूजा में कितनी बारिश होगी?

मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर के आसपास म्यांमार-बांग्लादेश तटों के आस पास बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव वाले क्षेत्र बनने की संभावना बन रही है। अगर यहां निम्न दबाव वाला क्षेत्र मजबूत होता है तो बिहार के कई जिलों में दुर्गा पूजा के समय अच्छी बारिश होगी। 25 सितंबर के बाद इसका ज्यादा असर दिखने लगेगा। ऐसा हुआ तो 25 से 27 सितंबर तक भारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है।

आज कैसा रहेगा मौसम?

आज कैसा रहेगा मौसम?

ये भी पढ़ें

दीपावली और छठ में घर आने का टेंशन, ट्रेनों में टिकट नहीं, विमान का किराया पहुंचा 35 हजार के पार
पटना
विमान सेवा

Bihar news

Updated on:

23 Sept 2025 07:37 am

Published on:

23 Sept 2025 07:33 am

Hindi News / Bihar / Patna / नवरात्रि में कैसा रहेगा मौसम? बारिश को लेकर क्या है अपडेट, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा मौसम?

