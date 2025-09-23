नवरात्रि में कैसा रहेगा मौसम? बारिश को लेकर क्या है अपडेट, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा मौसम?

नवरात्रि शुरू होने के साथ ही इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि पूजा में मौसम कैसा रहेगा? बारिश होगी या नहीं। मौसम विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नवरात्रि में बिहार में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 सितंबर तक बिहार में बारिश होगी। इस दौरान बिहार के 22 जिलों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में हल्की बारिश होगी और कुछ जिलों में भारी बारिश होगी। इसके साथ ही 30 से 40 किमी प्रति घंटा की गति से हवा चलने और ठनका गिरने की भी संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार नवरात्रि को दौरान बिहार के कैमूर, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया,खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नालंदा, जहानाबाद, पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में औसत से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी-तूफान और ठनका गिरने की भी संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर के आसपास म्यांमार-बांग्लादेश तटों के आस पास बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव वाले क्षेत्र बनने की संभावना बन रही है। अगर यहां निम्न दबाव वाला क्षेत्र मजबूत होता है तो बिहार के कई जिलों में दुर्गा पूजा के समय अच्छी बारिश होगी। 25 सितंबर के बाद इसका ज्यादा असर दिखने लगेगा। ऐसा हुआ तो 25 से 27 सितंबर तक भारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है।
