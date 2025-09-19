Patna News: पहली पत्नी भागी प्रेमी संग, दूसरी ने गहनों के साथ छोड़ा घर… पटना के राजू की फूटी किस्मत

Patna News: वैवाहिक जीवन में कभी-कभी ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं, जो सीधे-सीधे किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती हैं। पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र के धनुकी चलसा गांव के 40 वर्षीय राजू कुमार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनका वैवाहिक जीवन किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि दोनों पत्नियां अलग-अलग समय पर उन्हें छोड़ गईं। पहली पत्नी प्रेमी के साथ भाग गई और दूसरी ने गहनों सहित घर छोड़ दिया।
राजू की पहली शादी कई साल पहले हुई थी। शादी के शुरुआती साल सामान्य रूप से गुजरे, लेकिन रिश्तों में धीरे-धीरे दरारें पड़ने लगीं। राजू की पत्नी किसी और युवक के संपर्क में आ गई और अचानक एक दिन घर छोड़कर चली गई। उस वक्त घर में तूफान मच गया, लेकिन अपनी छोटी बच्ची को छोड़कर गई। बच्ची आज भी राजू के पास है और वही उनके जीवन का एकमात्र सहारा बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहला धोखा राजू के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत भारी रहा।
पहली शादी टूटने के बाद राजू और उनके परिवार ने सोचा कि दूसरी शादी से जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा। इसी सोच के साथ 11 जुलाई 2025 को उन्होंने वैशाली जिले की 22 वर्षीय युवती से शादी की। इस शादी में उम्र का बड़ा अंतर था, राजू 40 और दुल्हन केवल 22 वर्ष की थी। परिवार ने उम्मीद की थी कि समय के साथ यह दूरी रिश्ते को मजबूत करेगी, लेकिन इसका परिणाम उल्टा हुआ।
16 सितंबर की रात राजू का घर फिर एक बड़े झटके से हिला। परिजनों ने बताया कि रात के अंधेरे में अचानक दरवाजे की आवाज सुनाई दी। राजू की बहन बाहर निकली तो देखा कि नई दुल्हन एक बाइक पर सवार युवक के साथ जा रही थी। शोर मचाने तक दोनों दूर निकल चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने सोने-चांदी के झुमके, पायल, बाली और अन्य कीमती गहने भी ले लिए। इस घटना के बाद परिजनों ने परसा बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
ग्रामीणों का कहना है कि राजू जमीन खरीद-बिक्री के काम से जुड़े हैं और कई बार विवादों में उनका नाम सामने आया। उनका मानना है कि दूसरी शादी में उम्र का बड़ा अंतर और राजू की विवादित छवि भी रिश्ते टूटने की वजह बनी। कुछ लोगों का कहना है कि शादी में जल्दबाज़ी और आपसी समझ की कमी ने भी इस परिणाम को जन्म दिया।
इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीवन के दो महत्वपूर्ण रिश्तों में एक ही तरह का धोखा सामने आया। पहली पत्नी ने प्रेमी के साथ घर छोड़ दिया और दूसरी ने गहनों सहित घर छोड़कर राजू की किस्मत पर सवाल खड़ा कर दिया। राजू की यह जिंदगी अब गांव में चर्चा का केंद्र बन गई है।