Patna News: पहली पत्नी भागी प्रेमी संग, दूसरी ने गहनों के साथ छोड़ा घर… पटना के राजू की फूटी किस्मत

16 सितंबर की रात राजू का घर फिर एक बड़े झटके से हिला। परिजनों ने बताया कि रात के अंधेरे में अचानक दरवाजे की आवाज सुनाई दी। राजू की बहन बाहर निकली तो देखा कि नई दुल्हन एक बाइक पर सवार युवक के साथ जा रही थी। शोर मचाने तक दोनों दूर निकल चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने सोने-चांदी के झुमके, पायल, बाली और अन्य कीमती गहने भी ले लिए। इस घटना के बाद परिजनों ने परसा बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।