पटना

Bhagalpur News: दर्द से परेशान केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को एंबुलेंस के लिए एक घंटा करना पड़ा इंतजार

Bhagalpur News केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबीयत बिगड़ने पर उनको बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। लेकिन, समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने की वजह से उनको सर्किट हाउस में एक घंटा से ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ा।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 19, 2025

Bhagalpur News: केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबीयत बिगड़ने पर भागलपुर से इलाज के लिए पटना लाया गया। टाइफाइड की पुष्टि होने पर उनको बेहतर इलाज के लिए भागलपुर से पटना रेफर किया गया था। फिलहाल उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। रामनाथ ठाकुर की बीमारी के साथ भागलपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल भी खुल गई।

मंत्री जी को एंबुलेंस के लिए एक घंटा करना पड़ा इंतजार

दरअसल, शुक्रवार को मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबीयत बिगड़ने के बाद भागलपुर में डॉक्टरों ने उनको बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। डॉक्टरों की सलाह पर सबसे पहले एयर एंबुलेंस से उन्हें पटना ले जाने की योजना बनाई गई। लेकिन, बारिश और खराब मौसम की वजह से विमान उड़ान नहीं भर सका। इसके बाद मंत्री को सड़क मार्ग से पटना लाने की तैयारी शुरू की गई। जिला प्रशासन ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को तत्काल एंबुलेंस भेजने का निर्देश दिया। लेकिन, मंत्री जी को एंबुलेंस के लिए करीब एक घंटा से ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ा।

एक में तेल नहीं तो दूसरा का एसी खराब

मंत्री जी को पटना लेकर जाने के लिए जब एक एंबुलेंस की खोज शुरू हुई तब पता चला कि एक एंबुलेंस में तेल नहीं है। जबकि दूसरे में एयर कंडीशनिंग ठीक से काम नहीं कर रहा। इसकी वजह से घंटों मंत्री जी को सर्किट हाउस में इंतजार करना पड़ा।
फिर किसी तरह एक एंबुलेंस की व्यवस्था कर उनको भागलपुर से डॉक्टरों की पूरी टीम के साथ पटना भेजा गया।

ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से हैं पीड़ित

रामनाथ ठाकुर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। यही कारण है कि टाइफाइड की पुष्टि होने पर भागलपुर में डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल पटना रेफर किया। लेकिन, स्वास्थ्य सेवा के अभाव में मंत्री राम नाथ ठाकुर को करीब एक घंटे तक दर्द से परेशान हालत में सर्किट हाउस में ही रहना पड़ा।

Bihar news

Updated on:

19 Sept 2025 11:19 pm

Published on:

19 Sept 2025 11:17 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bhagalpur News: दर्द से परेशान केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को एंबुलेंस के लिए एक घंटा करना पड़ा इंतजार

