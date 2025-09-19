Bhagalpur News: दर्द से परेशान केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को एंबुलेंस के लिए एक घंटा करना पड़ा इंतजार

दरअसल, शुक्रवार को मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबीयत बिगड़ने के बाद भागलपुर में डॉक्टरों ने उनको बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। डॉक्टरों की सलाह पर सबसे पहले एयर एंबुलेंस से उन्हें पटना ले जाने की योजना बनाई गई। लेकिन, बारिश और खराब मौसम की वजह से विमान उड़ान नहीं भर सका। इसके बाद मंत्री को सड़क मार्ग से पटना लाने की तैयारी शुरू की गई। जिला प्रशासन ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को तत्काल एंबुलेंस भेजने का निर्देश दिया। लेकिन, मंत्री जी को एंबुलेंस के लिए करीब एक घंटा से ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ा।