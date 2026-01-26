Republic Day 2026: राज्यपाल फहराएंगे झंडा, 21 टुकड़ियां भरेंगी जोश और 12 झांकियां दिखाएंगी बिहार की प्रगति

इस बार की परेड में कुल 21 टुकड़ियां शामिल होंगी, जो अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति का संदेश देंगी। परेड में CRPF, CISF, ITBP, SSB, STF, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (पुरुष एवं महिला), झारखंड सशस्त्र पुलिस बल, जिला सशस्त्र पुलिस (पुरुष), ट्रैफिक पुलिस (महिला), मद्यनिषेध पुलिस, जेल पुलिस, गृह रक्षक बल (शहरी एवं ग्रामीण), NCC आर्मी (पुरुष व महिला), NCC नेवी, NCC एयर फोर्स, स्काउट-गाइड (पुरुष व महिला), श्वान दस्ता और अग्निशमन दस्ता की टुकड़ियां शामिल होंगी। परेड के दौरान कदमताल और बैंड की धुनों से गांधी मैदान देशभक्ति के जज्बे से गूंज उठेगा।