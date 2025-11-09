बिहार: तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाने डांस करते राबड़ी आवास पहुंचे कार्यकर्ता, देखिए वीडियो…

बहन रोहिणी ने तेजस्वी के कुछ फोटो शेयर करते हुए जन्मदिन की बधाई दी। रोहिणी ने अपने परिवार के साथ कुछ फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "उम्र कच्ची, मगर नियत सच्ची और जुबान पक्की, हमारे कर्मवीर-कर्तव्यनिष्ठ भाई तेजस्वी तुम्हारा हर सपना साकार हो, तुम बिहार के नौजवानों के साथ-साथ तमाम बिहारवासियों के सपनों को हकीकत में बदलो और तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा हो, तुम बिहार के हर घर की खुशी की वजह बनो, तुम वंचितों की आवाज बनो, जन-जन की आस एवं विश्वास बनो, तुम जनता की ढाल बनो. इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ तुम्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई ढेर सारा प्यार आशीर्वाद और स्नेह भाई.'