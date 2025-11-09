Patrika LogoSwitch to English

बिहार: तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाने डांस करते राबड़ी आवास पहुंचे कार्यकर्ता, देखिए वीडियो…

तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाने बड़ी संख्या में आरजेडी नेता और कार्यकर्ता राबड़ी पहुंचे। तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार में निकल जाने पर उन लोगों ने राबड़ी आवास के सामने केक काटकर अपने नेता का जन्मदिन मनाया

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 09, 2025

तेजस्वी यादव जन्मदिन का केक काटते । फोटो- रोहिणी आचार्य फेसबुक

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है। शनिवार की रात में तेजस्वी यादव परिवार संग केक काटकर अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। इस दौरान उनकी पत्नी,मां राबड़ी देवी और बहन रोहिणी आचार्य मौजूद रहीं। रविवार की सुबह होते ही भारी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचकर तेजस्वी यादव को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

तेजस्वी ने अपने मंच पर काटा केक

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काराकाट के संझौली में आज अपनी सभा को संबोधित करने के बाद चुनावी मंच पर ही जन्मदिन का केक भी काटा। मंच पर ही आरजेडी कार्यकर्ता और उनके समर्थक हाथ में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उन्होंने काराकाट के माले के प्रत्याशी अरुण कुमार के लिए वोट मांगा तथा कहा कि इस बेईमान सरकार को बदल दें। तभी बिहार में माई बहन मान योजना लागू होगी। तेजसवी यादव ने कहा कि 14 जनवरी को बिहार के सभी महिलाओं के खाते में तीस तीस हजार रुपए भेज दिया जाएगा।

राबड़ी आवास के सामने काटा केक

तेजस्वी यादव के जन्मदिन मनाने के लिए सुबह से ही कार्यकर्ता राबड़ी आवस पहुंच रहे हैं। ढोल बाज के साथ नाचते गाते टोकरी में लड्डू लिए राबड़ी आवास पहुंचे आरजेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम यहां केवल अपने नेता का जन्मदिन मनाने आए हैं. हम उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि वे बिहार की सेवा करते रहेंगे. हम चाहते हैं कि वे बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और राज्य और देश में शीर्ष स्थान पर पहुंचें।

रोहिणी ने फोटो शेयर कर दी बधाई

बहन रोहिणी ने तेजस्वी के कुछ फोटो शेयर करते हुए जन्मदिन की बधाई दी। रोहिणी ने अपने परिवार के साथ कुछ फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "उम्र कच्ची, मगर नियत सच्ची और जुबान पक्की, हमारे कर्मवीर-कर्तव्यनिष्ठ भाई तेजस्वी तुम्हारा हर सपना साकार हो, तुम बिहार के नौजवानों के साथ-साथ तमाम बिहारवासियों के सपनों को हकीकत में बदलो और तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा हो, तुम बिहार के हर घर की खुशी की वजह बनो, तुम वंचितों की आवाज बनो, जन-जन की आस एवं विश्वास बनो, तुम जनता की ढाल बनो. इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ तुम्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई ढेर सारा प्यार आशीर्वाद और स्नेह भाई.'

अखिलेश ने दी बधाई

तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा, “बिहार के जनप्रिय ‘नौकरी-नायक' युवा नेता तेजस्वी यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और बिहार के आगामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की अनंत शुभकामनाएं."

खबर शेयर करें:

