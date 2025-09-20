Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Road Accident: पटना से सटे बिक्रम में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, दो की मौत, एक जख्मी

Road Accident पटना से सटे बिक्रम में एक ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक पर सवार तीन में से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पायी है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 20, 2025

Road Accident
पटना में सड़क हादसे में दो की मौत। घटना की सूचना मिलने पर रोते परिजन। फोटो- पत्रिका

Road Accident पटना से सटे बिक्रम थानाक्षेत्र के दनारा मोर के पास एक तेजरफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुच दिया। इससे बाइक पर सवार तीन युवक में दो की मौत हो गई जबकि तीसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जख्मी को विक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स रेफर कर दिया गया है। घायल की पहचान दिनेश पाल के रूप में हुई है। दिनेश वैशाली जिला के रहने वाला है। मृतकों की पहचान में पुलिस की टीम लगी हुई है। अभी तक इनके संबंध में कुछ नहीं पता चला है।

ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर

पुलिस का कहना है कि तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर नौबतपुर की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में दनारा मोड़ के पास से तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मारा दी। ट्रक से टक्कर लगते बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर गिर गए। ट्रक सभी को कुचलते हुए फरार हो गया। इस घटना में दो की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हालांकि भाग रहे ट्रक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया है।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर दो सौ करोड़ का बम फोड़ा, जदयू प्रवक्ता ने कहा मंत्री जी चुप्पी तोड़ें सफाई दें
पटना
Ashok Choudhary

साथियों के साथ घुमने जा रहा थे

इधर, गंभीर रूप से जख्मी दिनेश पाल के ससुर शिव भगत ने बताया कि मेरा दामाद ससुराल आया था। अपने साथियों के साथ सभी घुमने जा रहे थे। इसी बीच सूचना मिली कि दानाराम मोड़ के पास ट्रक के द्वारा टक्कर मारी गई। सूचना मिलने के बाद हम सभी लोग अस्पताल पहुंचे हैं। फिलहाल उसके साथियों की पहचान नहीं हो पायी है। इधर, घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पालीगंज डीएसपी 2 पंकज कुमार शर्मा मौके पर पहुंचकर लोगों को समझने में जुटे हुए हैं।

ये भी पढ़ें

Lalu Yadav Family: सुबह में हमलावर, फिर रात में क्यों बैकफुट पर आईं रोहिणी? जानिए लालू परिवार में क्या चल रहा है?
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

20 Sept 2025 05:40 pm

Published on:

20 Sept 2025 05:39 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Road Accident: पटना से सटे बिक्रम में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, दो की मौत, एक जख्मी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.