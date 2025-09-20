Road Accident: पटना से सटे बिक्रम में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, दो की मौत, एक जख्मी

Road Accident पटना से सटे बिक्रम थानाक्षेत्र के दनारा मोर के पास एक तेजरफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुच दिया। इससे बाइक पर सवार तीन युवक में दो की मौत हो गई जबकि तीसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जख्मी को विक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स रेफर कर दिया गया है। घायल की पहचान दिनेश पाल के रूप में हुई है। दिनेश वैशाली जिला के रहने वाला है। मृतकों की पहचान में पुलिस की टीम लगी हुई है। अभी तक इनके संबंध में कुछ नहीं पता चला है।
पुलिस का कहना है कि तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर नौबतपुर की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में दनारा मोड़ के पास से तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मारा दी। ट्रक से टक्कर लगते बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर गिर गए। ट्रक सभी को कुचलते हुए फरार हो गया। इस घटना में दो की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हालांकि भाग रहे ट्रक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया है।
इधर, गंभीर रूप से जख्मी दिनेश पाल के ससुर शिव भगत ने बताया कि मेरा दामाद ससुराल आया था। अपने साथियों के साथ सभी घुमने जा रहे थे। इसी बीच सूचना मिली कि दानाराम मोड़ के पास ट्रक के द्वारा टक्कर मारी गई। सूचना मिलने के बाद हम सभी लोग अस्पताल पहुंचे हैं। फिलहाल उसके साथियों की पहचान नहीं हो पायी है। इधर, घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पालीगंज डीएसपी 2 पंकज कुमार शर्मा मौके पर पहुंचकर लोगों को समझने में जुटे हुए हैं।