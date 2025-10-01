Road Accident: पटना में सुबह-सुबह भीषण सड़क हादसा, बेली रोड पर दीवार में जा घुसी कार

हादसे एक बाद कार (फोटो-पत्रिका)
Road Accident: राजधानी पटना की सड़कों पर बुधवार की सुबह-सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित बेली रोड मुख्य मार्ग पर कार चालक का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सीधे चारदीवारी से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
यह हादसा अहले सुबह हुआ, जब लोग नवमी की पूजा की तैयारियों में जुटे हुए थे। तेज रफ्तार में दौड़ रही कार ने अचानक फ्लाईओवर के नीचे नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे स्थित दीवार से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग और आसपास तैनात पुलिस कर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा।
मौके पर ममौजूद लोगों के मुताबिक, कार इतनी तेजी से आ रही थी कि चालक के पास खुद को संभालने का कोई मौका नहीं मिला। दीवार से टकराने के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग मौके पर दौड़े चले आए। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल का मुआयना किया और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को हटाया गया। दुर्घटना के कारण कुछ देर तक बेली रोड पर जाम की स्थिति भी बनी रही।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, हादसे में घायल हुए लोगों की संख्या फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक, कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के शिकार लोगों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। पुलिस ने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जब्त कर लिया है और वाहन मालिक से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है।
शास्त्री नगर थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। प्राथमिक अनुमान है कि कार चालक तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था, जिससे नियंत्रण बिगड़ा और गाड़ी दीवार से जा टकराई। उन्होंने लोगों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान खासकर वाहन धीरे और सावधानी से चलाएं। सड़कों पर त्योहारों के दिनों में भीड़ बढ़ जाती है और ऐसे में लापरवाही या तेज रफ्तार किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।
