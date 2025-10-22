बिहार में वोटिंग से पहले गिरा महागठबंधन का दूसरा विकेट, तेजस्वी की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द

बीजेपी ने मंगलवार को पटना में संवादाता सम्मेलन कर श्वेता सुमन का नामांकन रद्द करने की मांग किया था। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत किया था। भाजपा न्यायिक एवं चुनाव आयोग संपर्क विभाग के प्रमुख विध्यांचल राय ने मंगलवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि श्वेता सुमन 2020 में भी मोहनियां से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। तब उन्होंने अपनी चुनावी घोषणापत्र में अपना पता उत्तर प्रदेश के चंदौली, सकलडीहा विधानसभा लिखा था। जबकि इस बार उन्होंने नामांकन पत्र में बिहार का पता लिखा है। चुनाव आयोग ने इसको गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करने के बाद बुधवार को श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया।