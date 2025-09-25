Special Train: दशहरा-दीवाली-छठ पर बिहार के लिए टिकट की मारामारी खत्म? चलेंगी 52 त्योहार स्पेशल ट्रेन

Special Train: दशहरा, दीपावली और छठ जैसे बड़े पर्वों के दौरान हर साल लाखों लोग अपने घर लौटने की तैयारी करते हैं, लेकिन ट्रेनों में टिकट की मारामारी यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है। इस बार यात्रियों की परेशानी को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने राहत भरा कदम उठाया है। प्रशासन ने 52 त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना तैयार की है, जिससे बिहार, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
लखनऊ रेल मंडल प्रशासन ने 52 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। उम्मीद है कि एक सप्ताह में हरी झंडी मिल जाएगी। इसके बाद इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया जाएगा। फिलहाल रेलवे बोर्ड बिहार, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई के लिए 100 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन कर रहा है, लेकिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये ट्रेनें भी यात्रियों से खचाखच भरी रहती हैं।
लखनऊ और गोरखपुर होकर गुजरने वाली ज्यादातर नियमित और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में इस वक्त "नो रूम" की स्थिति बनी हुई है। बिहार और कोलकाता जाने वाले यात्रियों को न तो कन्फर्म टिकट मिल पा रहा है और न ही वेटिंग की गुंजाइश बची है। ऐसे में त्योहार के समय घर जाने वाले यात्रियों की मुसीबत और बढ़ जाती है।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि त्योहार स्पेशल ट्रेनों के अलावा सर्कुलर ट्रेनें चलाने की भी तैयारी है। ये ट्रेनें छोटी दूरी के स्टेशनों के बीच चलाई जाएंगी, जिससे आस-पास के यात्रियों को भीड़भाड़ वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने की मजबूरी नहीं रहेगी।
त्योहार के मौसम में बिहार और पूर्वांचल लौटने वालों की भारी भीड़ हर साल प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों तक दिखाई देती है। ऐसे में 52 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस बार कोशिश है कि त्योहार के सीजन में टिकट की मारामारी कम हो और अधिक से अधिक यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिल सके।