Special Train: दशहरा-दीवाली-छठ पर बिहार के लिए टिकट की मारामारी खत्म? चलेंगी 52 त्योहार स्पेशल ट्रेन

Special Train: दशहरा, दीपावली और छठ जैसे बड़े पर्वों के दौरान हर साल लाखों लोग अपने घर लौटने की तैयारी करते हैं, लेकिन ट्रेनों में टिकट की मारामारी यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है। इस बार यात्रियों की परेशानी को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने राहत भरा कदम उठाया है। प्रशासन ने 52 त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना तैयार की है, जिससे बिहार, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।