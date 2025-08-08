STET छात्रों को पटना पुलिस ने लात से मारा….. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, यूजर बोले -गजब की ट्रेनिंग मिली

STET Exam 2025 बीपीएससी टीआरई 4 के पहले एसटीईटी के आयोजन करने की मांग को लेकर गुरुवार को दिन भर पटना की सड़कों पर बवाल मचा रहा। पटना पुलिस के साथ छात्रों की इसको लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई। बवाल बढ़ने पर पटना पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो में एसटीईटी के आयोजन की मांग कर रहे एक छात्र को पटना पुलिस का एक जवान लात से मारते दिख रहा है। पटना पुलिस के इस एक्शन ने बिहार पुलिस की पुलिसिंग पर सवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर यूजर कई तरह के सवाल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि बिहार पुलिस को गजब की ट्रेनिंग मिली है।