STET छात्रों को पटना पुलिस ने लात से मारा….. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, यूजर बोले -गजब की ट्रेनिंग मिली

STET Exam 2025 बीपीएससी टीआरई 4 के पहले एसटीईटी के आयोजन करने की मांग को लेकर गुरुवार को दिन भर पटना की सड़कों पर बवाल मचा रहा। पटना पुलिस के साथ छात्रों की इसको लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई। बवाल बढ़ने पर पटना पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो में एसटीईटी के आयोजन की मांग कर रहे एक छात्र को पटना पुलिस का एक जवान लात से मारते दिख रहा है। पटना पुलिस के इस एक्शन ने बिहार पुलिस की पुलिसिंग पर सवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर यूजर कई तरह के सवाल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि बिहार पुलिस को गजब की ट्रेनिंग मिली है।
दरअसल, गुरुवार को अपने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एसटीईटी के आयोजन की मांग को लेकर राजधानी की सड़कों पर छात्र उतरे। इधर, छात्रों के हुजूम को रोकने के लिए पटना पुलिस की ओर से भी विशेष तैयारी की गई थी। जेपी गोलंबर के पास छात्रों के बढ़ते हुए हुजूम को पुलिस ने रोक दिया। छात्रों का हुजूम यहां पर काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। छात्रों के प्रदर्शन के कारण पटना के गांधी मैदान के आस पास के इलाका में जाम लग गया। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई।
पुलिस छात्रों के प्रदर्शन को शांत करने और गाड़ियों की लगी लंबी कतार को रास्ता देने के उदेश्य से छात्रों पर हल्की लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस के इस एक्शन पर छात्र आक्रोशित हो गए। इसके बाद छात्र और पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक हुई। छात्रों ने जमकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया तो पुलिस ने उनको दौड़ा-दौड़ाकर मारा। इसी दौड़ा दौड़ी में एक छात्र सड़क पर गिर गया। उसके बाद जो वीडियो सामने आया उसने पुलिस के पुलिसिंग पर सवाल खड़ा कर दिया।
वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक छात्र सड़क पर गिरा हुआ था और पुलिस का एक जवान जमीन पर गिरे छात्र को लात से मार रहा है। पुलिस के इस एक्शन वीडियो पर सोशल मीडिया पर यूजर पटना पुलिस के कई सवाल कर रहे हैं।