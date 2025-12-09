बिहार: सुपौल में महिला संग पकड़ा गया मौलवी, गांव वालों ने पेड़ से बांधकर की पिटाई

बिहार के सुपौल में एक मौलवी को स्थानीय लोगों ने एक शादीशुदा महिला के साथ संदिग्ध अवस्था में देखते ही आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोगों ने दोनों को एक पेड़ से बांधकर उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों घायल हो गए। इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर सुपौल जिला के बलुआ बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद गांव में तत्काल पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने पूरे मामले को रफ़ा‑दफ़ा करने के लिए आरोपी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया और समझौता करवा दिया। लेकिन वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वायरल वीडियो के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी है।