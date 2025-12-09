बिहार: सुपौल में महिला संग पकड़ा गया मौलवी, गांव वालों ने पेड़ से बांधकर की पिटाई

क्राइम न्यूज (फोटो- पत्रिका)
बिहार के सुपौल में एक मौलवी को स्थानीय लोगों ने एक शादीशुदा महिला के साथ संदिग्ध अवस्था में देखते ही आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोगों ने दोनों को एक पेड़ से बांधकर उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों घायल हो गए। इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर सुपौल जिला के बलुआ बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद गांव में तत्काल पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने पूरे मामले को रफ़ा‑दफ़ा करने के लिए आरोपी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया और समझौता करवा दिया। लेकिन वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वायरल वीडियो के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, रविवार (07 दिसंबर 2025) को गांव के कुछ लोगों ने एक मौलवी और एक शादीशुदा महिला को संदिग्ध अवस्था में देखा। संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया मौलवी गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। उन्हें इस स्थिति में देखकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और मौलवी तथा महिला दोनों को पकड़ कर एक पेड़ से बांध दिया। इसके बाद भीड़ ने मौलवी की लाठी‑डंडों से जमकर पिटाई की और अपना गुस्सा निकाला।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत ने दो लाख रुपये लेकर पूरा मामला रफ़ा‑दफ़ा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, इस घटना के बाद गांव में दोनों पक्षों की पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत ने मारपीट और विवाद को निपटाने के लिए लगभग दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसके बाद मामला दबा दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत के फैसले के बाद दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है।
सुपौल जिला के बलुआ बाजार पुलिस ने कहा है कि वायरल वीडियो की जांच की गई है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
