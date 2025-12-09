Bihar Politics: आरजेडी की करारी हार के बाद कहां हैं संजय, पढ़िए हार पर मंथन में क्या- क्या निकला?

समीक्षा बैठक में पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि चुनाव से पहले हमारी राय नहीं ली गई। जो कार्यकर्ता अपने खर्च पर पार्टी नेता से मिलने का प्रयास करते रहे, उन्हें कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा। हद तो तब हो गई जब उन्हें नेता के दरवाज़े पर खड़े संतरी ने धक्का देकर भगा दिया। इन सबके बाद भी जब कोई पदाधिकारी दल के नेता से मिला, तो वे अकेले में मुलाक़ात नहीं कर पाए; उनके साथ हमेशा एक विशेष सहायक रहता था। इससे पार्टी नेता नेतृत्व के सामने खुलकर बात नहीं कर पाए। समीक्षा बैठक के दूसरे चरण के तहत प्रदेश राजद कार्यालय में प्रमंडलवार समीक्षा बैठक चल रही है। इसमें पार्टी के जिला‑स्तरीय और प्रदेश‑स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए हैं। नौ दिसंबर (आज) को यह बैठक समाप्त हो जाएगी। पहले चरण में पार्टी ने चुनाव लड़े उम्मीदवारों के साथ बैठक की थी। दूसरे चरण की समीक्षा बैठक में उम्मीदवारों से अधिक शिकायत दल के पदाधिकारियों की है।