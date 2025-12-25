इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार… फिर गैस-चूल्हे को साक्षी मान लिए 7 फेरे, पूजा और आरती ने समाज की बेड़ियां तोड़ रचाई शादी

पूजा और काजल । फोटो- इंस्टाग्राम
बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज से एक अनोखी शादी का वीडियो सामने आया है, वीडियो में दो युवतियां आपसी सहमति से एक-दूसरे से समलैंगिक शादी की हैं। इस विवाह का वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर अब शेयर हो रहे हैं। इसके साथ ही इसको लेकर कई तरह की चर्चा भी हो रही है। 21 साल की पूजा और 18 साल की आरती की पहली मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। 2 साल तक पहले दोनों के बीच बातचीत हुई। इसके बाद दोनों ने मंगलवार को त्रिवेणीगंज मेलाग्राउंड के मंदिर में शादी कर ली। दोनों ने गैस चूल्हे के चारों ओर सात फेरे लिए और विवाह की रस्म पूरी की। बुधवार को दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आई है। पूजा और आरती का कहना है कि अब हम एक-दूसरे के साथ ही रहेंगे।
पूजा जो कि मधेपुरा जिले के मुरलीगंज गोशाला चौक वार्ड 8 की रहने वाली है। वहीं काजल शंकरपुर थाना क्षेत्र के मौरा बघला वार्ड 1 में रहती है। पूजा ने बताया कि सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद काजल के साथ पिछले दो महीनों से नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 18 में हम दोनों एक साथ एक कमरे में रह रहे थे। पूजा ने कहा कि हम दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी। जबकि हम दोनों एक ही मॉल में काम करते हैं। लेकिन, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद हम मिलने लगे। इसके बाद हम दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। पूजा का कहना है कि मैं अंदर से खुद को लड़का मानती हूं, जबकि काजल लड़की। हम दोनों एक कपल की तरह रहने लगे। पूजा ने कहा कि मंगलवार को हमने शादी कर के अपने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। हम लोगों ने ऐसा परिवार के लोगों को बताने के लिए किया। क्योंकि परिवार के लोग इस रिश्ते को नहीं मानते। अब जिसे जो सोचना है सोचे, हम तो साथ रहेंगे।
इधर, काजल ने भी शादी के बाद कहा कि मैं पूजा से प्यार करती हूं। उसके साथ ही रहुंगी। क्योंकि उसे मेरे अच्छे, बुरे सबकी पहचान है। हम दोनों जीवनभर साथ रहना चाहते हैं। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता है।
पूजा और काजल ने शादी करने के बाद बताया कि, हमें लड़कों में कोई इंट्रेस्ट नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से खुश हैं। हमारा रिश्ता भावनाओं से जुड़ा है। हम लोग जीवनभर साथ रहने के लिए शादी का फैसला किया है। हमारा फैसला बहुत सोच समझकर लिया गया फैसला है। हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। दोनों ने कहा कि हमें पता है कि हम दोनों कभी मां-बाप नहीं बन सकते हैं, लेकिन इससे हमें कोई फर्ख नहीं पड़ता है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग