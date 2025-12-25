इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार… फिर गैस-चूल्हे को साक्षी मान लिए 7 फेरे, पूजा और आरती ने समाज की बेड़ियां तोड़ रचाई शादी

पूजा जो कि मधेपुरा जिले के मुरलीगंज गोशाला चौक वार्ड 8 की रहने वाली है। वहीं काजल शंकरपुर थाना क्षेत्र के मौरा बघला वार्ड 1 में रहती है। पूजा ने बताया कि सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद काजल के साथ पिछले दो महीनों से नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 18 में हम दोनों एक साथ एक कमरे में रह रहे थे। पूजा ने कहा कि हम दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी। जबकि हम दोनों एक ही मॉल में काम करते हैं। लेकिन, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद हम मिलने लगे। इसके बाद हम दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। पूजा का कहना है कि मैं अंदर से खुद को लड़का मानती हूं, जबकि काजल लड़की। हम दोनों एक कपल की तरह रहने लगे। पूजा ने कहा कि मंगलवार को हमने शादी कर के अपने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। हम लोगों ने ऐसा परिवार के लोगों को बताने के लिए किया। क्योंकि परिवार के लोग इस रिश्ते को नहीं मानते। अब जिसे जो सोचना है सोचे, हम तो साथ रहेंगे।