Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Begusarai News: पुलिस पर फायरिंग के 33 साल बाद आया फैसला, बहुबली सूरजभान सिंह समेत तीन दोषी करार

Begusarai News: बेगूसराय के एमपी-एमएलए कोर्ट 33 साल पुरान मामले में बहुबली सूरजभान सिंह समेत तीन लोगों दोषी करार दिया है। पुलिस ने कोर्ट से बीजेपी नेता राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह को अपनी हिरासत में ले लिया।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 23, 2025

Jaipur Women jailed for 43 days for bailable offence Rajasthan High Court expressed displeasure ordered DGP to take action
कोर्ट ने सुनाया फैसला (फाइल फोटो पत्रिका)

Begusarai News एमपी-एमएलए कोर्ट के जज संजय कुमार मंगलवार को लगभग 33 साल पुराने मामले में बिहार के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह को एक साल, बीजेपी नेता राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह को 4 साल की सजा सुनाई है। 33 साल इस पुराने एक मामले की सुनवाई करते हुए बिहार के बेगूसराय के कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट यह फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला आते ही पुलिस ने बीजेपी नेता राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह को अपने हिरासत में ले लिया। जबकि सूरजभान सिंह को जमानत दे दी गई।

क्या है मामला

दरअसल यह पूरा वाक्या 9 अक्टूबर 1992 की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी मोम फैक्ट्री में कुछ बदमाश हथियार के साथ छिपे हुए हैं। उक्त सूचना पर जब वहां पुलिस पहुंची तो इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर अपनी जान बचाई और राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि सूरजभान सिंह वहां से भागने में सफल हो गए थे।

ये भी पढ़ें

प्रशांत किशोर के आरोपों पर भड़के सम्राट चौधरी, कहा- ‘लालू ने गैंगवार में भेजे थे मेरे 22 परिजनों को जेल, बाद में मांगी थी माफी’
पटना
Samrat Chaudhary

सूरजभान सिंह समेत तीन को कोर्ट ने माना दोषी

इस घटना को लेकर एफसीआई थाना में कार्यरत एएसआई उमाशंकर सिंह ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने बरौनी थाना कांड संख्या 406/92 दर्ज मामले पर आज सुनवाई करते हुए तीनों को सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट में 12 गवाहों की गवाही कराई गई। इस घटना का अभियोजन की पुष्टि उस वक्त के जिलाधिकारी रहे रामेश्वर सिंह ने भी की थी। उन्होंने कोर्ट में भी आकर गवाही दी थी।

33 साल बाद आया फैसला

33 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने तीनों को इस घटना का दोषी माना और सजा सुनाई है। राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को धारा 307 में चार साल, धारा 353 में एक साल, आर्म्स एक्ट में चार साल, धारा 26 में तीन साल, धारा 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई गई है। जबकि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को धारा 353 में एक साल की सजा सुनाई गई। पूर्व सांसद के वकील मंसूर आलम ने जमानत देने की गुहार लगाई। इस पर जज ने पूर्व सांसद को जमानत दे दी।

ये भी पढ़ें

दीपावली और छठ में घर आने का टेंशन, ट्रेनों में टिकट नहीं, विमान का किराया पहुंचा 35 हजार के पार
पटना
विमान सेवा

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

23 Sept 2025 11:25 pm

Published on:

23 Sept 2025 11:22 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Begusarai News: पुलिस पर फायरिंग के 33 साल बाद आया फैसला, बहुबली सूरजभान सिंह समेत तीन दोषी करार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.