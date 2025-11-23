जमीन, जेवर, FD और रिसॉर्ट तक में करोड़ों का निवेश, धनकुबेर निकला उत्पाद विभाग का सुपरिटेंडेंट

SVU Raid: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आज़ाद के तीन जिलों में एक साथ छापेमारी के बाद करोड़ों की संदिग्ध संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान जिन दस्तावेज़ों और निवेशों का पता चला है, वे FIR में दर्ज शुरुआती आरोपों से कई गुना अधिक हैं। इस संबंध में अपर पुलिस म्हणनिदेशक पंकज कुमार दराद ने कहा कि सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने जितनी संपत्ति अर्जित की है, वह उनके ज्ञात वैध आय से मेल नहीं खाती।