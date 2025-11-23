Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

जमीन, जेवर, FD और रिसॉर्ट तक में करोड़ों का निवेश, धनकुबेर निकला उत्पाद विभाग का सुपरिटेंडेंट

SVU ने रविवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक्साइज सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार आजाद के तीन ठिकानों पर छापा मारा। छापे में उम्मीद से कहीं ज्यादा संपत्ति मिली। अलग-अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट की जानकारी भी मिली।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 23, 2025

SVU RAID

SVU Raid: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आज़ाद के तीन जिलों में एक साथ छापेमारी के बाद करोड़ों की संदिग्ध संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान जिन दस्तावेज़ों और निवेशों का पता चला है, वे FIR में दर्ज शुरुआती आरोपों से कई गुना अधिक हैं। इस संबंध में अपर पुलिस म्हणनिदेशक पंकज कुमार दराद ने कहा कि सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने जितनी संपत्ति अर्जित की है, वह उनके ज्ञात वैध आय से मेल नहीं खाती।

औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में ताबड़तोड़ छापेमारी

न्यायालय से तलाशी वारंट मिलने के बाद SVU की कई टीमों ने रविवार सुबह औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में एक साथ रेड की। छापेमारी की शुरुआत होते ही कई ठिकानों पर दस्तावेज़ों का ढेर सामने आने लगा। औरंगाबाद में उनके कार्यालय और आवास पर, जहानाबाद के पैतृक घर में और पटना के पश्चिमी शिवपुरी स्थित निवास पर लंबी तलाशी चली। अधिकारियों के मुताबिक, सभी ठिकानों से मिली जानकारी पहले से दर्ज किए गए आरोपों से कहीं अधिक गंभीर है।

जमीन पर जमीन, पत्नी के नाम पर एक के बाद एक संपत्तियां

छापेमारी में जांच टीम के हाथ अब तक 10 जमीन के दस्तावेज़ लगे हैं। इनमें से छह संपत्तियां सिर्फ पटना के मानस मार्ग/शास्त्रीनगर में, आरोपी की पत्नी माधुरी देवी के नाम पर पाई गईं। बाकी चार दस्तावेज़ जहानाबाद में पत्नी और अन्य परिजनों के नाम पर हैं। इन अचल संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 78 लाख रुपये आंकी जा रही है। SVU के अधिकारियों की मानें तो सरकारी सेवा से मिलने वाली आय से इतने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदना संभव नहीं है, इसलिए सभी दस्तावेज़ों को संदिग्ध माना जा रहा है।

28 लाख की FD और बीमा योजनाओं में डेढ़ करोड़ से ज्यादा का निवेश

पटना स्थित आवास की तलाशी में टीम को लगभग 28 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े कागज़ मिले। इसके अलावा विभिन्न बीमा कंपनियों, योजनाओं और रिसॉर्ट प्रोजेक्ट्स में किए गए निवेश के दस्तावेज़ों ने जांच को और गहराई दी है। SVU के मुताबिक, LIC, SBI Life, UCO Life और Oregano Resort जैसे संस्थानों में 1 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक का निवेश मिला है। इन निवेशों के स्रोत का पता लगाने के लिए मनी ट्रेल खंगाला जा रहा है।

बैंक खातों में 48 लाख की राशि

छापेमारी में पता चला कि अनिल कुमार आज़ाद, उनकी पत्नी और अन्य परिजनों के नाम पर चल रहे विभिन्न बैंक खातों में कुल 48 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि मौजूद है। जांचकर्ताओं का कहना है कि बैंक लेनदेन का पैटर्न बेहद संदिग्ध है और कई खातों में लगातार भारी रकम जमा होती रही है। इस दौरान यह भी पता चला कि आरोपी ने SBI और इंडियन बैंक के अलावा अन्य संस्थानों में भी निवेश और लेनदेन किया है, जिनकी जांच जारी है।

जेवरात और 3 लॉकर भी बरामद

घर की तलाशी में टीम को 26 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात मिले। इसके अलावा करीब 8 लाख 60 हजार रुपये की ज्वेलरी रसीदें भी बरामद की गईं। जांच टीम को तीन बैंक लॉकरों की जानकारी भी मिली है। अधिकारियों का कहना है कि लॉकर खुलने के बाद और भी बड़ी रिकवरी की संभावना है।

ये भी पढ़ें

औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में SVU की ताबड़तोड़ छापेमारी, करोड़ों की नाजायज कमाई के आरोप में उत्पाद अधीक्षक पर कार्रवाई
पटना
Vigilance Raid

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

23 Nov 2025 06:23 pm

Published on:

23 Nov 2025 05:26 pm

Hindi News / Bihar / Patna / जमीन, जेवर, FD और रिसॉर्ट तक में करोड़ों का निवेश, धनकुबेर निकला उत्पाद विभाग का सुपरिटेंडेंट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार में बिछेगा उद्योगों का जाल, विदेशों से भी आएंगे निवेशक… किशनगंज में उद्योग मंत्री का बड़ा ऐलान

Dilip Jaiswal
किशनगंज

बिहार चुनाव 2025: पोस्ट शेयर कर आरजेडी ने चुनाव आयोग पर कसा तंज, कहा- खाली कॉपी में ज्ञानेश ने दे दिए एक ही नंबर

Tejashwi Yadav
पटना

क्या इस राज्य में कांग्रेस बदलने वाली है अपना CM? खरगे से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा बयान

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘लोग सड़क पर उतर जाएंगे’, बिहार चुनाव के ठीक बाद उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों कह दी यह बात?

Upendra Kushwaha
राष्ट्रीय

बिहार : गृह विभाग के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी की नजर, भाजपा-जदयू में इनके नाम की चर्चा

Bihar News
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.