अनुष्का के भाई पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा- आकाश यादव ने फोटो वायरल कर बदनाम किया

अनुष्का यादव के साथ फोटो वायरल होने के बाद तेज प्रताप की परेशानी बढ़ी है। आरजेडी प्रमुख और तेज प्रताप यादव के पिता लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को पार्टी (आरजेडी) और परिवार से बेदखल कर दिया था। तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से मई 2025 में अनुष्का यादव के साथ एक तस्वीर पोस्ट हुई थी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। इसके कुछ देर बाद उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दी थी। कुछ ही घंटों के भीतर तेज प्रताप और अनुष्का के अलग-अलग फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। अगले दिन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था।