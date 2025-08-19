अनुष्का के भाई पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा- आकाश यादव ने फोटो वायरल कर बदनाम किया

तेज प्रताप यादव ने अपने सहयोगी रहे और अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए 'जयचंद' कहा है। उन्होंने आकाश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य 'जयचंदों' के साथ मिलकर उसने मेरा अनुष्का यादव के साथ फोटो वायरल किया है। तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव पर फोटो वायरल करके बदनाम करने और राजनीति खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने इसको लेकर सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट शेयर कर यह आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि इन जैसे लोगों की वजह से मेरा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा, बल्कि मैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई जयचंद कितनी भी बड़ी से बड़ी साजिश कर ले, लेकिन वो हमसे कभी जीत नहीं पाएगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वह अपने संगठन के माध्यम से पूरे राज्य में संवाद करेंगे।
तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो इंटरव्यू का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। वीडियो इंटरव्यू में उन्होंने आकाश यादव को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वे ज्यादा दिन कूद नहीं पाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "वो (आकाश) हमको क्या न्याय दिलाएंगे। कौन हमें बदनाम कर रहा है, यह वक्त बताएगा। कौन हमें फंसाने का काम कर रहा है और कौन मेरा पर कतरने की कोशिश कर रहा है। हम इन लोगों के झांसे में नहीं पड़ने वाले नहीं हैं।" तेज प्रताप यादव पहली बार आकाश यादव पर सीधे तौर पर हमला बोला है।
अनुष्का यादव के साथ फोटो वायरल होने के बाद तेज प्रताप की परेशानी बढ़ी है। आरजेडी प्रमुख और तेज प्रताप यादव के पिता लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को पार्टी (आरजेडी) और परिवार से बेदखल कर दिया था। तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से मई 2025 में अनुष्का यादव के साथ एक तस्वीर पोस्ट हुई थी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। इसके कुछ देर बाद उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दी थी। कुछ ही घंटों के भीतर तेज प्रताप और अनुष्का के अलग-अलग फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। अगले दिन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था।
तेज प्रताप यादव के आकाश यादव बहुत करीबी रह चुके हैं। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी वे रहे थे। बाद में वे पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) की छात्र विंग के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तेज प्रताप और अनुष्का यादव घटनाक्रम के बाद पारस ने आकाश यादव को अपनी पार्टी से निकाल दिया था। अनुष्का यादव के आकाश यादव भाई हैं। इस वाकये के बाद वे सार्वजनिक रूप से तेज प्रताप के समर्थन करते दिखे थे।