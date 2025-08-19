Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

अनुष्का के भाई पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा- आकाश यादव ने फोटो वायरल कर बदनाम किया

तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव पर आरोप लगाया कि कुछ जयचंदों के साथ मिलकर आकाश यादव ने उसके कुछ फोटो वायरल किया था। सोशल मीडिया वीडियो शेयर कर तेज प्रताप यादव ने और कई गंभीर आरोप लगाए।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 19, 2025

Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप यादव। फोटो ANI

तेज प्रताप यादव ने अपने सहयोगी रहे और अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए 'जयचंद' कहा है। उन्होंने आकाश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य 'जयचंदों' के साथ मिलकर उसने मेरा अनुष्का यादव के साथ फोटो वायरल किया है। तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव पर फोटो वायरल करके बदनाम करने और राजनीति खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

वीडियो शेयर कर लगाए गंभीर आरोप

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने इसको लेकर सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट शेयर कर यह आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि इन जैसे लोगों की वजह से मेरा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा, बल्कि मैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई जयचंद कितनी भी बड़ी से बड़ी साजिश कर ले, लेकिन वो हमसे कभी जीत नहीं पाएगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वह अपने संगठन के माध्यम से पूरे राज्य में संवाद करेंगे।

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी की यात्रा में संजय यादव और विधायक के बॉडीगार्ड भिड़े, तेज प्रताप ने वीडियो शेयर कर तेजस्वी को दी नसीहत
पटना
Bihar Assembly Election 2025

तेज प्रताप की आकाश यादव को चुनौती

तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो इंटरव्यू का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। वीडियो इंटरव्यू में उन्होंने आकाश यादव को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वे ज्यादा दिन कूद नहीं पाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "वो (आकाश) हमको क्या न्याय दिलाएंगे। कौन हमें बदनाम कर रहा है, यह वक्त बताएगा। कौन हमें फंसाने का काम कर रहा है और कौन मेरा पर कतरने की कोशिश कर रहा है। हम इन लोगों के झांसे में नहीं पड़ने वाले नहीं हैं।" तेज प्रताप यादव पहली बार आकाश यादव पर सीधे तौर पर हमला बोला है।

अनुष्का संग सामने आया था फोटो

अनुष्का यादव के साथ फोटो वायरल होने के बाद तेज प्रताप की परेशानी बढ़ी है। आरजेडी प्रमुख और तेज प्रताप यादव के पिता लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को पार्टी (आरजेडी) और परिवार से बेदखल कर दिया था। तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से मई 2025 में अनुष्का यादव के साथ एक तस्वीर पोस्ट हुई थी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। इसके कुछ देर बाद उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दी थी। कुछ ही घंटों के भीतर तेज प्रताप और अनुष्का के अलग-अलग फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। अगले दिन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था।

कौन हैं आकाश यादव?

तेज प्रताप यादव के आकाश यादव बहुत करीबी रह चुके हैं। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी वे रहे थे। बाद में वे पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) की छात्र विंग के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तेज प्रताप और अनुष्का यादव घटनाक्रम के बाद पारस ने आकाश यादव को अपनी पार्टी से निकाल दिया था। अनुष्का यादव के आकाश यादव भाई हैं। इस वाकये के बाद वे सार्वजनिक रूप से तेज प्रताप के समर्थन करते दिखे थे।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: चिराग के बागी तेवर से एनडीए की बढ़ी परेशानी, पढ़िए जीतन राम मांझी ने क्या कहा?
पटना
chirag paswan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

19 Aug 2025 09:53 am

Published on:

19 Aug 2025 09:46 am

Hindi News / Bihar / Patna / अनुष्का के भाई पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा- आकाश यादव ने फोटो वायरल कर बदनाम किया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.